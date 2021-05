Smejkal: Dopady rozvolnění zjistíme až za dlouho, roušky děti nesundají

Česko má za sebou další vlnu rozvolnění, zatím ale ještě nikdo nezná dopady té první. Ve Snídani s Novou to řekl vládní epidemiolog Petr Smejkal. Podle něj se dozvíme až na konci května, jak se uvolnění přísných opatření promítlo do vývoje epidemie. Zároveň odmítl, že by testy ve školách měly být důvodem k sundání roušek. Prý na to nejsou dostatečně spolehlivé. Ochranu úst a nosu by rušil až jako poslední.

Podle původního plánu se mělo rozvolňovat ve dvoutýdenních intervalech, vláda je zkrátila na týden. Smejkal přiznal, že se jeho odborné skupině MeSES nepodařilo kabinet Andreje Babiše (ANO) přesvědčit, aby zůstal u 14 dnů.

"Ten tlak je takový, že se to opravdu těžko dá. My jsme odborná skupina a radíme. Těch 14 dní je doba, za kterou vidíme ten efekt. Čísla jsou dobrá, ale ukazují nám, co se stalo před dvěma týdny. Teprve na konci května budeme mít první objektivní obrázek, jak celé květnové rozvolnění dopadlo," řekl televizi Nova.

Česko donedávna patřilo ke koronavirem nejzasaženějším zemím světa, epidemii se ale podařilo výrazně zpomalit. Vděčit za to podle Smejkala můžeme očkování. Obě dávky zatím dostalo přes milion lidí.

Za zlepšením situace může stát i promořenost, nikdo prý ale neví, jaká přesně je. "Když měříme protilátky, není to jediný obraz té imunity. Je to taková hádanka, do jaké míry jsme promoření," prohlásil epidemiolog.

Roušky ve školách zůstanou

Zatímco sportovci nebo třeba zákazníci kadeřnictví už mohou sundat roušky, ve školních třídách jsou i nadále povinné. Některým rodičům se to nelíbí. Nechápou, proč jejich ratolesti musejí sedět v lavicích se zakrytými ústy a nosem, když se pravidelně testují.

Podle Smejkala však testy nejsou natolik spolehlivé, aby se mohly roušky ze škol odporoučet. "Rouška není škodlivá. Pokud bychom zaručili, že ten test je naprosto spolehlivý, tak by se o tom dalo uvažovat, ale víme, jak to s těmi testy ve školách je," uvedl. Cestou k zrušení roušek je prý vysoká míra proočkovanosti.

"Ty roušky jsou to poslední, co bychom sundali. Americká epidemiologická společnost už řekla, že ti, co jsou očkování, je mohou sundat," uzavřel Smejkal.