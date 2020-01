Nevýhodné kurzy na letišti! Na triky směnáren je ministerstvo krátké

Vedení letiště i ministryně financí tehdy slíbily, že budou u směnáren umístěny cedule s aktuálním kurzem centrální banky. Jak ale zjistil štáb Televize Nova, cedule jsou nevýrazné a cestující je snadno přehlédnou. Na kontrolu s sebou přizval i ministryni financí.

Reportéři se vydali na letiště Václava Havla, kde se pokusili vžít do role zahraničního turisty, který právě přiletěl do Prahy a rád by si směnil eura na české koruny. První cedule, kterou našli a která informuje o aktuálním kurzu české koruny vůči euru, dolaru a libře, hlásí, že, co se týče eura, jeho kurz by měl být pětadvacet korun a třicet šest haléřů.

Jako první uviděl štáb ale směnárenské bankomaty, kde je možné vybrat rovnou české koruny. Hned je vyzkoušel, za jedno euro jim ale vydaly jen zhruba 22 korun.

V hale, kde si turisté vyzvedávají svá zavazadla, se konečně nacházejí samotné směnárny. Bohužel v jejich okolí na žádné tabule, které by upozorňovaly na aktuální kurz České národní banky, náš štáb nenarazil. Turista, který tak přiletí do Prahy a první informační ceduli – mimochodem vzdálenou několik minut chůze od směnárny - mine, nemá obvyklou výši kurzu vůbec šanci zjistit.

Ve směnárně dostal náš štáb za padesát euro 891 korun. Za jedno euro tak dostali sedmnáct korun a osmdesát haléřů, ale měli podle kurzu České národní banky dostat asi pětadvacet korun. Na pouhé padesátieurovce tak dostali o 377 korun méně.

I po cestě z příletové haly se štáb snažil dál hledat informační tabule o aktuálním kurzu v Česku. Vzhledem k její nevýraznosti to nebylo úplně jednoduché. Na ceduli, která upozorňuje na kurz České národní banky, nakonec narazili až u samotného východu z letiště.

Může v tu chvíli ošizený turista vůbec ještě něco dělat? Naše reportérka se rozhodla to vyzkoušet a nevýhodnou směnu, kterou uskutečnila v příletové hale, jednoduše stornovat. Směnárník byl překvapivě ochoten o kurzu diskutovat. Na stížnost, že kurz neodpovídá tomu, na který upozorňuje cedule, nabídl kurz jiný. Místo avizovaných 25 korun ale nabídl i tak maximálně 23 korun za euro.

"Je to jednoduché. Letiště chce dvacet tři milionů měsíčně nájem. Firma musí nějakým způsobem vydělávat a my musíme mít takhle malinké kurzy," obhajoval se směnárník. Ani napodruhé nabízený kurz 23 korun za euro nakonec reportéři nepřijali a využili možnost směnu do tří hodin od nákupu stornovat.

Na stále nevýhodný kurz v letištních směnárnách reportéři znovu upozornili ministryni financí Alenu Schillerovou. Ta se s nimi vypravila na letiště, aby se přesvědčila, jestli na její pokyn začalo zahraniční turisty upozorňovat na to, že podle obvyklého kurzu mohou při směně získat více. Letiště, které je v majetku státu, spadá totiž právě pod ministerstvo financí.

O praktikách letištních směnáren jsme informovali již vloni na jaře. Zdálo se, že ministerstvo zasáhne, informační cedule ale kýžené zlepšení nepřinesly.

Šéfka úřadu Alena Schillerová již před časem uvedla, že smlouvu společnosti provozující směnárny na letišti není možné do jejího konce vypovědět. Slíbila ale, že bude letiště turisty upozorňovat, že místní kurz ve srovnání s kurzem České národní banky výhodný není.

"Samozřejmě se mi to nelíbí, nicméně je to obchodní politika této firmy. My nemůžeme nikomu diktovat jeho obchodní politiku. Tato firma se sem dostala na základě otevřeného výběrového řízení, které vypsalo Letiště Praha," reagovala Alena Schillerová na nevýhodné kurzy, které na letišti stále panují. "Jediné, co můžeme udělat, je upozorňovat všechny na to, že tento kurz není výhodný," doplnila, kam sahají ministerské pravomoci.

"Cedule obsahují údaje, které cestující skutečně zajímají. To znamená, že tam jsou aktuální kurzy tří nejčastějších měn. Jsou umístěny v nejsilnějším toku cestujících tak, aby je skutečně nemohlo minout až sto procent cestujících," komentoval tiskový mluvčí Letiště Václava Havla Roman Pacvoň.

Bohužel ale ani informování cestujících není důsledné. Způsob, jakým na nevýhodnost kurzu v směnárnách letiště upozorňuje, považují cestující za nevyhovující. "My jsme teď přišli z terminálu z dvojky a nikde jsme si jich nevšimli," potvrdili v anketě cestující. "Neviděl jsem, já hledám svůj gate, nekoukal jsem po cedulích, nevšiml jsem si jich," zněla odpověď dalšího turisty. V prostorách letiště je v tuto chvíli umístěno pouze deset informačních cedulí. Podle ministryně financí i ředitele letiště je tento počet ale dostatečný.

Kromě kontroly informačních cedulí pověřila ministryně Schillerová ředitele letiště také kontrolou postupu směnárny při nabízení kurzu. Na přepážce totiž pracovníci při nesouhlasu s nabízeným kurzem licitují a snaží se nabídnout výhodnější. "Tohle je praktika, která je pro mě nepochopitelná a v rozporu se zákonem, proto jsme dali lidem možnost od nevýhodného nákupu úplně odstoupit," vysvětlila Alena Schillerová.

