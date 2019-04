Šmíráci mají utrum. Tohle je konec tajného focení sukní a výstřihů!

Fotit si beztrestně ženy v sukních či šatech bez jejich vědomí už v Anglii a ve Walesu nebude možné. Snímky, na kterých budou kalhotky nebo intimní partie bez svolení jejich majitelky, se od pátku stávají protizákonnými a "šmírákům" za ně hrozí až dva roky ve vězení. Informovala o tom BBC.

Na problém upozornila 27letá žena po hudebním festivalu British Summer Time v roce 2017, kde bez jejího vědomí někdo pořídil intimní fotografii zpod její sukně. Incident oznámila policii, ti ale odmítli muže trestně stíhat. Podle anglického práva se totiž nejednalo o žádný přestupek.

Se svou zkušeností se proto svěřila na facebooku, kde také sdílela online petici. Její kampaň narostla do obřích rozměrů a ministerstvo spravedlnosti se podle toho zařídilo. "Neexistuje žádná omluva pro toto chování a pachatelé by měli plně pocítit sílu zákona. A od dnešního dne to tak bude," uvedla v pátek ministryně spravedlnosti Lucy Frazerová.

Zákon neplatí na celém území Velké Británie - v Severním Irsku se zatím ještě o trestný čin nejedná. Ve Skotsku je toto chování nezákonné už od roku 2010.