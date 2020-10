Tohle by Smoljak nechtěl: Jeho synové spolu vedou válku, útočí i na Svěráka

Synové zesnulého režiséra Ladislava Smoljaka se už několik dní veřejně hádají. Mladší Filip dává staršímu bratrovi Davidovi za vinu smrt jejich maminky, přou se také o pozůstalost po otci. Ostře se také pustil do Zdeňka Svěráka, se kterým Smoljak spolupracoval. Oba bratři proti sobě kandidovali do senátu, ve volbách uspěl David Smoljak. O sporech pro TN.cz otevřeně promluvili.

Napětí mezi bratry zesnulého režiséra a předního představitele Divadla Járy Cimrmana Ladislava Smoljaka by se dalo krájet. O jejich sporech by nikdo netušil, kdyby mladší Filip Smoljak v úterý na staršího Davida Smoljaka veřejně nezaútočil.

"Policie zahájila trestní řízení ve věci usmrcení z nedbalosti naší maminky," napsal Smoljak mladší na svůj web. O bratrovi Smoljakovi starším dodal, že "je pravděpodobné, že podezřelým je právě on".

Senátor za Prahu 9, který v letošních volbách mandát obhájil, bratrovo obvinění rázně odmítá. "Maminka bohužel zemřela v noci po svatbě svého vnuka, na kterou se moc těšila. Jsme z toho samozřejmě velmi smutní, stejně jako z toho, že takovou intimní věc někdo může zneužít pro svoji osobní válku," nechápe David Smoljak bratrovo počínání.

Ten si ale stojí za svým. "Můj bratr má vinu přinejmenším v tom, že ji těžce nemocnou odvezl na svatební veselici. Co se dělo tam, vím jen z druhé ruky, to řeší policie již bez mála dva měsíce. Jestli byla včas přivolána zdravotní pomoc, zda splnila svou povinnost přítomná lékařka, která je sestřenicí bratrovy ženy, nebo zda se někdo jiný nedopustil nějaké nedbalosti, to může zjistit pouze policie," tvrdí Smoljak mladší. Do podrobností ale nechtěl kvůli probíhajícímu vyšetřování zabíhat.

Smrt maminky a boj o Senát

Pikantní na poškozených vztazích bratrů Smoljakových je také senátní kandidatura Filipa Smoljaka, který se ve volbách postavil bratrovi. Už v prvním kole však neuspěl. "Do Senátu jsem kandidoval na Praze 9, protože tam až do zahájení ostré fáze kampúaně žila moje maminka. Mám tam také celou řadu klientů. Kandidoval jsem také kvůli tomu, že v jiných pražských obvodech bych neměl šanci," vysvětlil Smoljak mladší, který provozuje neziskovou organizaci poskytující sociální služby.

"Vnímám to bohužel jako pokus o pomstu a moc mě to mrzí," uvedl Smoljak starší.

Filip Smoljak také tvrdí, že režisér Zdeněk Svěrák, s nímž Ladislav Smoljak spolupracoval, brání respektování práv jeho otce coby divadelního režiséra. David Smoljak mu k tomu má napomáhat. "Je to z jednoduchého důvodu, aby se Svěrák nemusel ptát tátových potomků, zda a za jakých podmínek může tato práva užívat. Jde tedy o popírání autorství, nikoliv spor o výši odměn za toto autorství," prohlásil.

"Svěrák bohužel nerespektuje ani otcova práva k divadelním textům, které psali společně. Zde také vlastně nejde o výši odměn, ale zejména o dodržování zákona. Zdeněk Svěrák odmítá respektovat autorský zákon, zatímco od jiných to tvrdě vyžaduje. Vysoudil například 100 tisíc korun od Bauhausu de facto za tři obecná slova," tvrdí Filip Smoljak.

Autorská práva po zesnulém otci

Svěrák by podle něj chtěl všechna autorská práva pro sebe. "Můj bratr mu v tom usilovně napomáhá, když lže u soudu i na policii," dodal Smoljak mladší s tím, že za to David inkasuje "náhrady" od Svěrákova manažera. Důkazy prý může předložit, žádné ale neposlal.

Smoljak mladší uznal, že otec se se Zdeňkem Svěrákem přátelil. "V mládí možná byli přátelé. Později Svěrák otce několikrát podrazil. Ovládl prostřednictvím klanu Kotkových celé Divadlo Járy Cimrmana, rozdělil naši rodinu a nyní se snaží získat i naše zděděná autorská práva, která jsou ze zákona nezcizitelná," přilil oheň do kotle.

David Smoljak tvrzení mladšího bratra o autorských právech i Svěrákovi odmítá. "Já a ani nikdo z dalších sourozenců - s výjimkou bratra - se o nic nepřeme. Jsme rádi, že Divadlo Járy Cimrmana pokračuje tak, jak si to náš otec přál. Bratr chce všechno měnit podle svých představ, a tak vede už několik let spory s každým, kdo se k jeho požadavkům nepřidá," brání se.

A zároveň nechápe, proč o něm bratr mluví jako o "korunním princi" Zdeňka Svěráka. "To netuším," konstatoval.

Na rodinné usmíření to zatím nevypadá. Filip Smoljak vzkázal, že s Davidem Smoljakem klidně začne chodit do poradny, ale "až přestane zatajovat závěť a vrátí, co ukradl". Jeho starší bratr vkázal, že před nikým nic neukrývá.