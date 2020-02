Smrt filozofa zasáhla i slavného herce: Mluvit s ním byl zážitek, říká

Smrt známého filozofa Erazima Koháka dopadla i na oblíbeného herce Jakuba Koháka. Erazim Kohák byl bratranec Jakubova otce.



Jakub Kohák nebyl se svým vzdáleným příbuzným v pravidelném styku. Vídali se jednou za čas, někdy i s několikaletou přestávkou. "Úplně blízcí jsme si nebyli, ale jeho smrt mě zasáhla. Odchod takového člověka je vždycky smutný," popsal Kohák.







"Byl to nesmírně inteligentní člověk, pokaždé, když jsem si s ním povídal, tak to byl zážitek. Nebyly to nijak hluboké rozhovory, spíš tak jako o životě, o jeho smyslu," doplnil herec.



Erazim Kohák byl českým filozofem, členem ČSSD a také byl členem Rady České televize. Působil na Filozofické fakultně Univerzity Karlovy a na Akademii věd ČR. Mezi jeho díla Krize rozumu a přirozený svět nebo novější Poutník po hvězdách. Zemřel letos 8. února ve věku 86 let.