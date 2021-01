Smrt Maciuchové šokovala kolegy! Byla první dámou herecké scény, řekla Žilková

Hana Maciuchová zemřela v úterý ve věku nedožitých 76 let. Její smrt zasáhla nejen fanoušky, ale také její kolegy. "Je to šok. Zpráva mě hodně ranila. Strávila jsem s Haničkou mnoho času v Divadle na Vinohradech. Byla to úžasná dáma a skvělá herečka a kolegyně,“ řekla pro TN.cz známá herečka Kateřina Brožová.



Zpráva o úmrtí zasáhla také herečku Veroniku Žilkovou, která si s Maciuchovou zahrála nejen v divadle. "Byla úžasná. Koukala jsem na ni jako na obraz. Byla to první dáma české herecké scény. Měla kolem sebe zvláštní atmosféru a velmi podmanivý hlas,“ popsala Žilková.

Hana Maciuchová bojovala se zákeřnou nemocí, té však nakonec podlehla. "Věděli jsme v divadle o boji, který Hana sváděla poslední roky se zákeřnou nemocí, a všichni jsme jí drželi palce,“ stojí ve vyjádření vinohradského divadla.



S láskou na profesorku Miriam Hejlovou vzpomíná také její bývalý herecký partner Rudolf Hrušínský mladší, který v Ulici ztvárnil oblíbeného pana Peška. "Několik let jsme spolu v Ulici hráli. Byla to skvělá herečka a úžasný člověk,“ zavzpomínal Hrušínský. Přehled hereččiných nejslavnějších rolí naleznete v tomto článku.

"Paní Maciuchová byla noblesní, krásná dáma. To, čím se proslavila, bych nazval zdařilou nadsázkou a stylizací,“ napsal na twitteru režisér Jan Hřebejk.



Ztrátu Maciuchové oplakali také v Olomouci, odkud herečka pocházela. Byla navíc patronkou ZŠ a MŠ Olomouc Svatoplukova. "Odletěl náš anděl, patron naší školy, paní Hana Maciuchová. Děkujeme jí za podporu i povzbuzování. Věříme, že nám bude fandit dál, pouze z jiného místa,“ napsalo vedení školy na svůj web.

Kondolenční kniha Zemřela Hana Maciuchová Lenka Dobrý den, úmrtí paní Maciuchové byla rána z čistého nebe a těžko uvěřitelná zpráva. Byla to PANÍ HEREČKA, kterých je už hodně málo. S paní Maciuchovou jsem vyrůstala a kousek mého dětství i mládí s ní odešlo. Celé její rodině chci vyjádřit upřímnou soustrast. Je mi to opravdu moc líto. Marcela H. Upřímnou soustrast celé rodině. Odešla velice charismatická Dáma českého filmu a divadla. Veronika Upřímnou soustrast celé rodině! Odešla opravdová dáma mezi herečkami

