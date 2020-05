Smrt matky 6 dětí po porodu v Plzni. "Byla zdravá!" tvrdí šokovaná rodina

Příbuzní 31leté Dariny zůstali po její smrti v šoku. Do nemocnice ve Stodu na Plzeňsku přijela porodit své šesté dítě. Zůstal po ní zdrcený přítel Tibor. Žena měla být po komplikovaném porodu převezena do Fakultní nemocnice v Plzni, kde se prý rodina poprvé dostala k informacím o jejím stavu. Proč jinak údajně zcela zdravá Darina zemřela, však pozůstalí netuší.

Namísto těšení se z nového přírůstku do rodiny, musí partner 31leté Dariny plánovat pohřeb. Se svou družkou se naposledy rozloučí příští úterý. Co přesně se stalo ženě, která přivedla na svět pět zdravých dětí a sama prý žádnou nemocí netrpěla, doposud neví. Do porodnice ve Stodu u Plzně ji vezl v neděli 19. dubna.

Pracovníci nemocnice vzali budoucí šestinásobnou maminku na pokoj a jejího partnera informovali, že ještě ten den proběhne porod. Ten měl prý proběhnout bez komplikací až do okamžiku, kdy Darina začala krvácet. Po provedení nezbytného zákroku ji stodští lékaři měli uvést do umělého spánku a její rodinu informovat o tom, že ženu znovu probudí až druhý den. K tomu však nedošlo a Darinu převezli do Fakultní nemocnice v Plzni – Lochotíně.

Tibor, zoufalý z celé situace, volal do nemocnice několikrát denně. Dozvěděl se, že jeho partnerka musela podstoupit operaci kvůli otoku na mozku, po kterém zůstala v umělém spánku. Třetí den se zděšená rodina dozvěděla, že se Darinin stav zhoršil a že umírá. "Otok mozku se prý zvětšoval, ve Stodu zatajili, že jí nepracovalo srdce už při operaci, tvrdili, že je stabilizovaná, i když ji museli oživovat," popsal redakci TN.CZ Tibor.

V plzeňské nemocnici už prý na Darininu záchranu nezbýval čas a převoz do jiné nemocnice by jejímu stavu údajně nijak nepomohl. "Dřív žádné zdravotní problémy neměla. Ještě jsme se tomu smáli, že ji vezu do porodnice já. A pět dní na to mi umřela. Stodská nemocnice udělala nějaký problém a Plzeňská nemocnice se ho snažila nějak léčit," svěřil se nešťastný Tibor. Jeho novorozený syn je prý v pořádku.

Nejvíc Darininu rodinu trápí fakt, že neví, co přesně se stalo. Z nemocnice ve Stodu je totiž o jejím stavu prý nikdo neinformoval, nedostali žádnou lékařskou zprávu ani vysvětlení toho, proč vůbec skončila v umělém spánku s otokem na mozku.

"Je teoreticky možné, že pacient určil někoho jiného než členy rodiny. Pokud rodina informace nezískala, tak o ně může požádat oficiální cestou. Pokud existují pochybnosti o medicínských postupech, lze podat stížnost," popsal možný aktuální postup Darininy rodiny mluvčí Stodské nemocnice Jiří Kokoška. Alespoň stín toho, co se Darině vlastně stalo, přinesla Nemocnice Plzeňského kraje.

"Byla dne 20. 4. 2020, po vysoce komplikovaném porodu, transportována v kritickém stavu do FN Plzeň. Již vstupní vyšetření prokázala nevratná postižení, která nebylo možno léčebnými postupy zvrátit. K průběhu hospitalizace v nemocnici Stod a k okolnostem s tím spojeným se nemůžeme vyjádřit. Telefonicky byly informace příteli pacientky podávány 2x denně. Každý den bylo opakováno, že se jedná o kritický stav, který je z hlediska medicínského velmi obtížně řešitelný či spíše neřešitelný a že se jedná s největší pravděpodobností o trvalé a nevratné poškození," popsal Jan Beneš, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) ve fakultní nemocnici v Plzni.

Když lékaři vyzvali Tibora, aby se naposledy přišel s Darinou rozloučit, nedorazil. Dle svého vyjádření ji nedokázal vidět ve stavu, v jakém byla – bez vlasů, oteklá, na hony vzdálená jeho milované ženě. Zemřela v pátek 24. dubna. O tom, co vedlo k otoku mozku, který zřejmě vedl i k její předčasné smrti, neví lékaři ani rodina.

"Vzhledem ke stavu pacientky v okamžiku přijetí do FN nejsou tyto okolnosti známy. Řada těchto stavů může vzniknout v případě zdravotní péče o komplikovaný porod a jejich náhlý vznik je možný i u zdravého jedince. Je nám opravdu velmi líto, že došlo k úmrtí takto mladé ženy, navíc matky dalších dětí. Kritický stav bohužel v tomto případě nebylo možno zvrátit," popsal situaci Beneš.