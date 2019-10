Smrt matky a dvou dětí: Byla žena labilní? Starosta chce znát pravdu

Široká a přehledná silnice. Právě na nich se stávají ty nejtěžší nehody. U téhle je ale stín podezření, že nebyla tak úplně jen nehodou. "Myslím si, že to byl její záměr," prohlásil otec zemřelých dívek. "Souhra špatných okolností. Nic víc, určitě," řekl nový přítel řidičky.



Rozdílné názory znesvářených příbuzných a přátel by mělo rozsoudit policejní vyšetřování. A je jasné že toho, kdo má případ na starosti, nečeká nic jednoduchého.



"Dopravní policie případ po předběžném a důkladném vyšetření na místě předává kriminální službě, a ta potom povede vyšetřování v různých rovinách," popsal dopravní expert Roman Budský.



Stav vozovky, auta i řidičky. Případné užití alkoholu, léků, možná zdravotní indispozice, svědci, rodina a známí. To všechno bude policisty zajímat a na řadu přijdou i znalecké posudky.



Podle některých dopravních expertů je ale možné i to, že vyšetřování žádný zásadní poznatek nepřinese. Být by tomu tak mohlo třeba v případě, že se řidička otáčela na děti a nechtěně přitom strhla volant. "Jediný, kdo by na to mohl odpovědět, je řidička, která ovšem nehodu nepřežila," uvedl dopravní expert Robert Kotál.



Důležitá bude výpověď šoféra popelářského vozu. Ten se prý snažil autu najíždějícímu do protisměru vyhnout. "Nebudeme nyní k okolnostem této velmi tragické události poskytovat další informace," sdělila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.



Tachometr osobního auta se zasekl na hodnotě 180, experti ale upozorňují, že se to mohlo stát nárazem, a vůz tak rychle vůbec jet nemusel. A policie má údajně informace, že se pohyboval mnohem pomaleji.



Na místě tragédie byly ještě v pondělí patrné zbytky trosek nabouraných aut. A už se tu objevují také první květiny a svíčky.



Spor o děti řešily soudy a Orgány sociálně právní ochrany dětí v Mladé Boleslavi a Frýdlantu. Otec holčiček úřady obviňuje, že zanedbaly jeho varování o údajné psychické labilitě jejich matky.



Starosta Frýdlantu už prohlásil, že bude chtít znát pravdu. "Požádám krajský úřad libereckého kraje, konkrétně OSPOD, o prošetření celého případu," pronesl Dan Ramzer (ODS). Při nehodě zahynula čtyřiačtyřicetiletá řidička a její dvě dcery. Bylo jim šest a čtyři.