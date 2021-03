Smrt pod lavinou: Hazard stál málem život i záchranáře! Věc řeší policie

Horská služba měla v neděli plné ruce práce. Na polské straně Krkonoš se uvolnily dvě laviny a nebylo jasné, jestli někoho nezasypaly. Do terénu proto okamžitě vyrazili všichni dostupní horští záchranáři – profesionální i dobrovolní.

Okolo poledne začaly probíhat pátrací akce v údolí Bialy Jar. Obavy, že pod masou sněhu zůstali dva lidé, se nakonec nepotvrdily. Horší zprávy přišly z oblasti Czarny Kocioł nedaleko Martinovy boudy o zhruba dvě hodiny později. Pod skupinou skialpinistů se utrhnul převis, jedna žena zůstala uvězněná pod sněhem.

GALERIE: Záchranáři zasahují v Krkonoších po pádu lavin 1 / 9 Zdroj: AKTU.cz Záchranáři zasahují při pádu lavin v Krkonoších - 8 9 fotografií Zobrazit celou galerii

Jak se TV Nova podařilo zjistit, skupina lidí se vydala do terénu mimo značené trasy. Namířili si to přitom do ledové kotliny – a to až na nebezpečný skalní převis, odkud se chtěli podívat dolů do žlabu. Jenže převis se utrhnul a tři ze šesti skialpinistů smetl.

Horská služba se ihned vydala na místo. Záchrannou akci ale komplikoval fakt, že šestice nadšenců s sebou neměla lavinový vyhledávač. Jeho absence znamenala problém zejména kvůli pátrání po ženě, kterou lavina zasypala.

Když navíc skialpinistku konečně vystopoval pes horské služby, utrhla se další masa sněhu, která se valila přímo na záchranáře. Uskočili na poslední chvíli. Ženu se podařilo osvobodit po necelé hodině.

Záchranáři zahájili resuscitaci a v kritickém stavu skialpinistku transportovali vrtulníkem do hradecké nemocnice. V noci na pondělí zemřela. "Přes veškerou péči se ji nepodařilo zachránit," sdělil TN.cz mluvčí Jakub Sochor.

Kromě ženy se zranili ještě dva muži. Podle horské služby ale jejich stav nebyl vážný. Skončili v liberecké nemocnici kvůli psychickým problémům.

Neštěstí v Krkonoších začala prošetřovat policie. "Zahájili jsme úkony trestního řízení zatím bez právní kvalifikace. Všichni čtyři skialpinisti pochází z Mělnicka. S největší pravděpodobností porušili vládní nařízení o omezení pohybu. Pokud se to potvrdí, přestupek po prošetření předáme správnímu orgánu k dořešení,“ sdělila policejní mluvčí Iva Kormošová.