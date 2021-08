Smrt při přecházení přechodu. Auto ženu pouštělo, další řidič nezastavil

V úterý ráno se stala v Ostravě Kunčičkách smrtelná dopravní nehoda. Osobní automobil srazil na přechodu pro chodce zhruba sedmačtyřicetiletou ženu. Ta do silnice vstoupila poté, co ji pustil jiný vůz.

Tragédie se stala po sedmé hodině ráno. Podle toho, co se policii doposud podařilo zjistit, žena přecházela přechod pro chodce ve Frýdecké ulici. Do vozovky vstoupila poté, co ji pustil jeden z řidičů.

"Řidič vozidla přijíždějící v pravém jízdním pruhu umožnil ženě projít a vozidlo zpomalil. Druhé vozidlo v levém jízdním pruhu v jízdě pokračovalo, řidič zřejmě ženu přehlédl a následně došlo ke kolizi se ženou a vozidlem," popsala okolnosti nehody policejní mluvčí Eva Michalíková.

I přes veškerou snahu a okamžitou resuscitaci žena na místě zemřela. Orientační dechová zkouška na alkohol u řidiče byla negativní.

Nehodu policisté nadále prošetřují. "Kriminalisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti. V případě prokázání viny hrozí řidiči až šest let vězení," zakončila Michalíková.

Policisté hledají také svědky nehody, při které byl sražen chodec v Praze: