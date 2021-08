Smrt tatínka teď snáším hůř, než když zemřel, svěřila se Natálka Grossová

Stanislav Gross v roce 2015 zemřel na zákeřnou amyotrofickou laterální sklerózu (ALS). Grossovi bylo pouhých 45 let, když boj s nemocí prohrál. Nechal po sobě dvě dcery - tehdy 18letou Denisu a 12letou Natálii.

Obě dívky jsou velice nadané a hlavně mladší Natálie je už od dětství vidět v řadě muzikálů. Vydala také vlastní písničku a jednou by chtělo vytvořit celé album.

V pořadu Talk! promluvila o tom, jak těžké pro ni bylo přijít ve 12 letech o tatínka. Natálka dle svých slov celou situaci tehdy zvládla dobře a výhodou pro ni byl paradoxně právě nízký věk.

"Strašně jsem se za něj modlila. Ale pak když odešel, tak jsem si řekla, že se mu vlastně ulevilo. Že se má nejlépe z nás všech. Přála jsem mu, že se mu ulevilo," popsala mladá dívka své první pocity.

Přiznává ovšem, že jak stárne, tak jsou pro ni vzpomínky na otce těžší. "Teď, když na to myslím a jsem starší, si to více uvědomuju a je to horší, než to pro mě bylo ve 12 letech. Tehdy jsem to tolik nevnímala," svěřila se Natálka.

Celá tragédie podle ní rodinu sblížila a s maminkou a sestrou jsou si i díky tomu velmi blízké. A pořád také cítí přítomnost otce. "Nikdy jsem si neřekla, že táta odešel a není tady. Naopak si myslím, že mě vidí a posílá mi něco hezkého," dodala zpěvačka.