Smrt v královské rodině! Charles s manželkou truchlí, je za tím rakovina

Rodina prince Charlese truchlí. Synovi jeho manželky vévodkyně Camilly zemřela partnerka. Tom Parker Bowles se do někdejší novinářky Alice Procopeové zamiloval zhruba před dvěma lety.

Jak upozornil portál The Sun, Procopeová bojovala se zákeřnou rakovinou. Kvůli omezenému provozu lékařských ordinací během koronavirové pandemie jí ale nemoc neodhalili včas.

"Částečně kvůli covidu jí rakovinu diagnostikovali teprve loni v srpnu. A to už bylo příliš pozdě. Je to kruté a ještě krutější je to, že takových případů určitě proběhlo víc," řekl Bowlesův kamarád.

Tom, který se živí jako kritik jídla a napsal i několik kuchařek, má se svým nevlastním otcem dlouhodobě dobré vztahy. Prý se mu líbí, že si trval na své lásce ke Camille a nenechal si to královskou rodinou zakázat. Manželství vévodkyně s jeho otcem nefungovalo dlouho předtím, než odešla za Charlesem.

Bowles je stále ženatý, v roce 2018 ale od své manžely Sary odešel. Mají spolu dvě děti.

Tom se svojí matkou Camillou: