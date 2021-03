Smrt Viktora (†23): Příbuzní volali 155! Záchranáři potvrzují slova bratra

Policisté prošetřují smrt Viktora M. (†23), který zkolaboval a zemřel jen pár minut poté, co ho přijali v chomutovské nemocnici. Redakce TN.cz získala vyjádření mluvčího záchranářů, který potvrdil, že v osudný večer volali na linku 155 příbuzní mladého muže.

Viktor M. dorazil do nemocnice v pondělí večer v doprovodu příbuzných. Stěžoval si na bolest na hrudi, zhoršené dýchání a brnění končetin. Když ho přijali na ambulanci, náhle zkolaboval. Lékaři se ho pokoušeli hodinu oživovat. Mladíka se bohužel už zachránit nepodařilo.

Co bylo příčinou úmrtí, prokáže až nařízená pitva. Rodina mladého muže už se ale obrátila na policii a podala trestní oznámení. Příbuzní si stěžují, že lékaři posílali Viktora z oddělení na oddělení a příjem mu zajistil až operátor na lince 155. "Volali jsme záchranku, díky tomu ho vzali,“ tvrdí Viktorův bratr Lukáš.

Redakce TN.cz se obrátila na mluvčího záchranářů Prokopa Voleníka. Obsah telefonátu nechtěl sdělit, případ smrti mladého muže ale okomentoval. "Mohu říct pouze to, že jsme volající vyhověli a bližší informace nemůžeme poskytovat s ohledem na vyšetřování policie,“ vysvětlil.

Nemocnice odmítla, že by lékaři postupovali špatně. "Co se týče poskytnutí péče, nemocnice jakékoliv pochybení odmítá, zaměstnanci nic nezanedbali," oznámila TN.cz mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová. "Přišel na ambulanci, udělalo se mu špatně. Byl hodinu resuscitován. Bohužel došlo k úmrtí,“ dodala. Případ více komentoval nechtěla, protože ještě nebyl uzavřen.

Bližší informace prozatím nechce poskytovat ani policie. Její mluvčí Miroslava Glogovská potvrdila pouze to, že bylo podáno trestní oznámení. V současné době se čeká na výsledky pitvy, které by mohly objasnit, co přesně se mladíkovi stalo.