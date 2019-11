Smrt za smrt. Muž ubodal kolegu z práce, na popravu čekal hodiny

Poprava usvědčeného vraha Charlese Rhinese byla naplánována na odpoledne místního času ve státním vězení v Sioux Fall. Nejvyšší soud ale měl opoždění se zamítnutím tří odvolání, které připravili právníci odsouzeného muže.

Rhinese popravili smrtící injekcí za vraždu Donnivana Schaeffera . Muži byli kolegové v obchodu s koblihami. V roce 1992 našli dvaadvacetiletého Schaeffera svázaného a ubodaného uvnitř obchodu, ze kterého se ztratilo v přepočtu přibližně 69 000 korun.

V jednom z odvolání například právníci uvedli, že obžaloba byla zaujatá, protože je Rhines homosexuál. "Mysleli jsme si, že by neměl strávit zbytek života s jinými muži ve vězení," citoval v žádosti Rhinesův právník jednoho z porotců. "Splnili by jeho přání, protože by ho poslali tam, kam se touží dostat," měl tvrdit další z porotců.

Porotců se ale zastal například bývalý detektiv Steve Allender, podle kterého nemůže za verdikt soudu sexuální orientace odsouzeného, ale jeho chování, když popisoval, jak Schaeffera zavraždil. Rhines se měl při hrůzostrašných detailech smát a přirovnat posmrtné záchvěvy Schaeffera k bezhlavému kuřeti.