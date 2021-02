Nehoda na Rakovnicku. Po nárazu do stromu zemřela spolujezdkyně

V obci Lužná u Rakovníka se v sobotu odpoledne stala vážná nehoda, spolujezdkyně po nárazu auta do stromu zemřela. Další cestující byl s těžkými zraněními převezen do nemocnice.

Osobní auto vyjelo ze silnice mezi Novým Strašecím a Rakovníkem a narazilo do stromu. Ve voze jeli dva lidé, žena zemřela na místě, druhého cestujícího převezla záchranka do pražské nemocnice Motol.



O nehodě informovala mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová. Příčinu nehody nyní vyšetřují policisté. Provoz na silnici byl omezen až do sobotního podvečera.



Tento týden nejde o první smrtelnou nehodu, Ve čtvrtek večer na dálnici D11 si střet nákladního auta s osobním vyžádal jeden lidský život a několik zraněných. Ve stejný den vyšetřovali vážnou nehodu v Jindřichově Hradci - tam se srazilo osobní auto s dodávkou. Řidič jednoho vozu střet nepřežil.





Vážná nehoda se stala tento týden i na tahu z Plzně do Karlových Varů, kde se střetly osobní auto a kamion. Zranilo se při ní čtyřleté dítě a jeden řidič.