Smrtící past pro velryby. Mládě uvízlo na mělčině

Ne vždy se podaří záchranářům velryby vyplavené mořem na pláž dostat zpátky do vody. Tohle mládě plejtváka obrovského nebo také známého jako modrá velryba uvízlo na pláži Florianopolis na pobřeží Brazílie. Potřebovalo pomoct, aby se dostalo zpět. Ekologové a rybáři okolo polévali velrybu vodou, aby ji udržovali zvlhčenou, zatímco se ji snažili znovu ponořit. Nakonec se mladý savec dokázal dostat zpět do oceánu. Jsou spousty důvodů, proč se velryby chytí do pasti s názvem břeh. Voda kolikrát vyplaví mrtvé či umírající zvíře, příliš slabé na to, aby zvládlo vlny a mořské proudy. Někdy se ale na mělčině objeví zvířata bez jakéhokoliv problému. Pitva však může odhalit skrytá zranění, nemoc nebo komplikovaný porod. Někdy jsou na vině katastrofy – výbuch sopky, únik ropy či jiné škodlivé látky. Dokonce je i podle jednoho výzkumu možné, že na vině je polární záře, kvůli které ztrácejí ve vodě orientaci. Na záchranu mláděte plejtváka obrovského se podívejte ve videu.