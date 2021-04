Smrtící požár v Kalifornii měl zakrýt vraždu ženy

Při požáru v Markley, který vypukl 18. srpna 2020 v oblasti Stebbins-Cold Canyon poblíž jezera Berryessa zemřeli dvaaosmdesátiletý Pouglas Mai a čtyřiašedesátiletý Leon "James" Bone. Oba muži zahynuli ve svých domech vzdálených několik mil od jezera.

Požár v Markley se později spojil s požárem v Hennessey, aby se později připojily k dalším ohniskům, které v konečném důsledku zabily šest lidí, spálily 363 220 akrů země a zničily téměř 1500 budov v okresech Sonoma, Lake, Napa, Yolo a Solano. Tato katastrofa se stala pátým největším požárem v historii Kalifornie.

O měsíc později policisté zatkli ve Vacaville v Kalifornii podezřelého Victora Serritena za vraždu dvaatřicetileté Priscilly Castrové, jejíž ohořelé tělo bylo nalezeno v oblasti, kde požár vypukl.

"Na základě rozsáhlého osmiměsíčního vyšetřování se domníváme, že Serriteno úmyslně založil požár v Markley ve snaze zakrýt tento zločin. Dnes ráno šerifovi detektivové zatkli Serritena pro další obvinění, včetně vraždy a žhářství," řekl šerif okresu Solano Tom Ferrara na středeční tiskové konferenci.

A 2020 wildfire that killed two people in Northern California and eventually became part of one of the largest fires in the state's history was set intentionally in an attempt to cover up a woman's murder, authorities say https://t.co/j0i1x3wmfG