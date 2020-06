Smrtící útok na slovenské škole. Zdroj řekl, zda byl Ivan na drogách

"Na případu nadále intenzivně pracujeme a vykonáváme všechny potřebné procesní úkony. Z toho důvodu není možné poskytnout žádné bližší informace," odbyl dotazy portálu tvnoviny.sk policejní mluvčí Radko Moravčík.

Přesto se televizi Markíza podařilo díky zdroji blízkému vyšetřování zjistit, jak to s údajným drogovým opojením útočníka ve Vrútkách bylo. Testy provedené při pitvě žádné omamné látky neodhalily. Ve hře je tak teď psychóza, při níž dochází k poruchám myšlení, emocí či chování.

"Právě pro psychózy je typické, že pacient ztratí pocit chorobnosti. To znamená, že tito lidé obyčejně necítí potřebu vyhledat nějakou pomoc," vysvětlila psychiatrička Martina Hanzelová.

Příznaky psychózy jsou změny denního rytmu a chování. Pacienti například v noci bdí, chovají se podivně a nepřiměřeně reagují. Obvykle ale psychóza nejde ruku v ruce s agresivitou, postižení se naopak spíš uzavírají do sebe.

Předběžné závěry soudního zkoumání ovšem také odhalily víc o zákroku policistů, kteří útočníka nakonec zastřelili. Na veřejnost unikly záběry konce zásahu, nyní ovšem vyplulo na povrch, že Ivan měl na nohách více střelných poranění.

"Většina slovenských policistů používá střelivo, které při zásahu měkké tkáně způsobí čistý průstřel a pachatel i v takové situaci dokáže ještě velmi dlouho fungovat," popsal instruktor ze slovenské policejní akademie Juraj Gažo.

Útok se odehrál před necelými dvěma týdny, přesně 11. června. Ivan, bývalý žák, vnikl do školy ozbrojený nožem. Do cesty se mu postavil už zmiňovaný zástupce ředitelky, který za svou odvahu zaplatil nejvyšší cenu. Mladík posléze vběhl do nejbližší třídy, kde se vrhl na učitelku a dvě děti. Útočníka ven ze školy pronásledoval školník a o chvíli později ho zastřelili přivolaní policisté.