Smrtící záplavy v Německu: Obětí už je 133! Je to horor, říká premiérka

V Německu tento týden udeřily bouřky s extrémně silnými přívalovými dešti. Noční záplavy překvapily stovky tisíc lidí. Síla vody některé z nich uvěznila ve sklepech domů, další připravila o střechy nad hlavou nebo o příbuzné. Počet obětí se během čtvrtka vyšplhal na 133. Nejméně 43 lidí zemřelo v Severním Porýní-Vestfálsku a 90 dalších v Porýní-Falcku.

Policie v Koblenci oznámila v sobotu ráno, že v souvislosti s povodněmi registruje nejméně 90 mrtvých. Jedná se o oběti v okrese Ahrweiler, který paří k nejpostiženějším v západním Německu, informuje německý Bild.

Řada expertů nyní začíná poukazovat na to, že zřejmě selhal systém varování před blížícími se živelními katastrofami.







Evropa před několika lety zavedla pro případy extrémních povodní tzv. systém EFAS, který sbírá a vyhodnocuje data z evropských vodních toků a předává je příslušným úřadům v jednotlivých státech. Ten počátkem týdne varování vydal, Německo přesto nezačalo s k evakuacemi obyvatel.

"Fakt, že tolik lidí zemřelo, považuji za masivní selhání celého systému," řekla hydroložka Hannah Clokeová pro portál Politico. "Čekala bych, že lidé budou evakuováni, a ne že tolik lidí zemře při povodni v roce 2021,“ dodala. Varování EFAS podle ní bylo v "extrémní kategorii“, což znamená ohrožení života.









Německý federální meteorologický ústav tvrdí, že výstrahu dostal a také ji předal dál. "Nejsme odpovědní za vyhlášení evakuací nebo za jiná opatření na lokální úrovni," prohlásil mluvčí německého úřadu Uwe Kirsche.

Nejpostiženějšími městy jsou Erftstadt, Ahrweiler nebo Schuld. Voda smetla domy, ve městě Erftstadt se dokonce po sesuvu půdy objevil mohutný kráter, který se nadále zvětšuje a pohlcuje další a další domy. Přírodní katastrofa s více než 100 oběťmi na životech je pro Německo nejhorší od druhé světové války. Stále se pohřešuje zhruba tisícovka lidí.





V oblasti Heinsberg se protrhla přehrada na řece Rúr. Podle informací kolínské okresní vlády museli záchranáři evakuovat 700 lidí.

Podle premiérky Porýní-Falce Malu Dreyerové voda už opadává a začnou se objevovat další těla lidí, kteří se při záplavách utopili. "Je to horor. Je to naprosto hrozné, když to zasáhne lidské životy. Když jsou ničeny domy, když ulice vypadají tak, jak jsme to viděli. Ale to, že při této pohromě umírají lidé, to je opravdu strašné,“ prohlásila premiérka.

