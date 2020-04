TOP 09 vyslala Šmuclera do štábu, Kalousek se děsí, co tam vyvádí

Denní nárůst nově nakažených koronavirem se v České republice v posledních dnech snižuje, čísla tak dávají naději, že se zákeřný virus konečně daří dostat pod kontrolu. Řada odborníků tak radí pomalu opustit od restriktivních opatření a začít s kontrolovaným promořováním populace. Jedním z nich je i člen krizového štábu a prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, který však k podpoře svého tvrzení nepřistoupil úplně šťastně – nacenil totiž lidský život.

Uznávaný odborník se obává, že při delším dodržování současných opatření bude dál stoupat deficit zdravotních pojišťoven a budou tak chybět peníze na jinou léčbu. Na jeho Twitteru se tak objevil nevybíravý příspěvek: "Jeden život je kalkulován na 1,2 milionu. Spočtěte ponížení peněz do zdravotního pojištění, zmenšete to využitím rezerv a je to. Zítra to počítám celý den," napsal.

Jeden ivot je kalkulovn na 1,2M. Spotte ponen penz do ZP, zmenete to vyuitm rezerv a je to. Ztra to potm cel den. — Roman mucler (@smucler) April 6, 2020

Použil přitom sumu, které jsou pojišťovny ve většině případů ochotny za pacienta zaplatit, aby prodloužili jeho život alespoň o rok. Od vypuknutí krize stoupl podle něj deficit zdravotních pojišťoven až na 60 miliard.

Šmucler tak naznačuje, že pro stát je ekonomicky nezbytné co nejdříve rozvolňovat současná opatření, byť by to mohlo znamenat nárůst nakažených. Náklady na jejich zdravotní péči totiž budou podstatně nižší, než jakým tempem roste současná ztráta.

"Nyní máme deficit 60 miliard ve zdravotním pojištění, ten pak bude třeba 150 miliard. Tak to znamená, že třeba rakovinu přestaneme léčit nebo ji budeme léčit nějak jednoduše jako kdysi. Když bude mít někdo z vašich blízkých srdeční vadu, nebude operovaný, ale budeme čekat, až umře," naznačil Šmucler pro portál Seznam možný vývoj, pokud vláda nepodnikne nezbytné kroky.

Jeho propočty však zvedly ze židle poslance Miroslava Kalouska (TOP 09), jehož strana Šmuclera do krizové štábu dosadila. "Před všemi svými přáteli a lidmi, kterých si vážím, se chci distancovat od podobných výroků Romana Šmuclera. Je to excelentní odborník v oblasti ambulantních ordinací, proto jsme ho do KŠ delegovali. Jeho kalkulace lidského života na peníze je ale v přímém rozporu s hodnotami TOP 09," napsal.

Ped vemi svmi pteli a lidmi, kterch si vm, se chci distancovat od podobnch vrok @smucler. Je to excelentn odbornk v oblasti ambulantnch ordinac, proto jsme ho do K delegovali. Jeho kalkulace lidskho ivota na penze je ale v pmm rozporu s hodnotami @TOP09cz https://t.co/IquAQc9TQA — Miroslav Kalousek (@kalousekm) April 7, 2020

Ve stejném duchu reagoval na Šmuclerův příspěvek také předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Myslel jsem, že dobu, kdy na lidsky život někdo takto prohlížel touto optikou máme za sebou.Za sebe musím říci, že takový pohled na hodnotu lidského života zásadně odmítám a mrazí mě, že byl takový člověk nominován do centrálního krizového štábu.

Roman Šmucler však se svým názorem rozhodně není sám, stejný pohled má na vystavení obyvatel nákaze náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Premiér Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) naopak podobnou variantu zatím striktně odmítají. "S ukvapeným promořováním obyvatelstva mám problém. Upozorňuji, že taková změna by už nešla vzít zpět," sdílel Hamáček své obavy na Twitteru