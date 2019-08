Smuteční pochod Plzní za zesnulého Víťu. Otec dvou dětí zemřel po rvačce

Desítky lidí se v neděli odpoledne zapojily do smutečního pochodu Plzní. Naposledy se tak rozloučili s fanouškem Viktorie Vítem K., kterého měl v noci na pátek v Kutné Hoře ubít muž, s nímž se v hospodě nepohodl. Vít zraněním podlehl po převozu do nemocnice.

Průvod vyrazil z náměstí Republiky na stadion ve Štruncových sadech, kde vzniklo pietní místo. U pomníčku, který zaštiťuje viktoriánský dres a šála, účastníci pochodu zapálili svíčky a uctili tak Vítovu památku. Pietní místo vzniklo také u restaurace, kde se strhla osudná rvačka.

O smrti fanouška informoval na facebooku i samotný fotbalový klub. "Viktoriánská rodina přišla o svého důležitého člena. FC Viktoria Plzeň vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a přátelům. Pietní místo pro uctění památky vzniklo před severní tribunou," napsala Viktorka.

Muže, který se s Vítem dostal do potyčky, policisté zadrželi a podali soudu návrh na vzetí do vazby. "Krajští kriminalisté zahájili trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví," potvrdila policejní mluvčí Veronika Čermáková. Za to mu hrozí až 16 let vězení.