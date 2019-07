Smrt Davídka (5): Otec ho ubodal, matka poslala smutný vzkaz!

"Chtěla bych poděkovat všem, kteří s velkým odhodláním, z vlastního úsilí a prostředků, po Davídkovi intenzivně pátrali. Moc děkuji místní komunitě, médiím a všem, kterým nebyl osud mého syna lhostejný. Děkuji také lidem, kteří mi vyjádřili podporu a měli víru ve šťastný konec," napsala podle webu radiozet.pl matka chlapce a požádala, ať se lidé za její milované dítě pomodlí.

V pondělí proběhla pitva. Podle webu tvp.info prokázala, že chlapec zemřel na následky bodných poranění. Vražednou zbraní měl být pravděpodobně nůž. Podle předběžných výsledků nebylo místo nálezu Davídkova těla i místem vraždy. Chlapec nejspíš zemřel v autě jeho otce a později byl odhozen do vodní nádrže.

Davídka Żukowského unesl jeho otec Pavel, který krátce poté spáchal sebevraždu. Matce měl říct, že svého syna už nikdy neuvidí. Ta však do poslední chvíle věřila, že se jí syn vrátí domů živý.

Tělo chlapce se našlo v sobotu po deseti dnech pátrání, objevili ho u vodní nádrže kousek od Varšavy. Podle informací polských médií měl Pavel svůj čin předem připravený. Dva týdny před osudným dnem přestal chodit do práce. Údajně zavolal do školky s tím, že do ní syn na určitou dobu přestane chodit.

Rodiče chlapce žili odděleně, Davídkův otec měl jeho matku psychicky zneužívat. Propadl prý hazardním hrám a dostal se do finančních problémů. To ho mohlo podle psychologů dohnat k sebevraždě a vraždě vlastního syna. Podle psychiatra se mohlo jednat o pomstu. "Přemýšlel tak, že jeho manželka nebude mít ani svého syna," vysvětlil Jerzy Pobocha.