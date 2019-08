Smutná zpráva! V pražské zoo zemřela lední medvědice Bora

Pražská zoo ve středu přišla o jeden ze svých nejcennějších pokladů. Informoval o tom ředitel zoo Miroslav Bobek, který smutnou zprávu oznámil na svém facebookovým profilu. "Dnes jsme přišli o lední medvědici Boru. Dožila se vysokého věku 33 let," napsal.

"Přišli jsme o jedno z našich ikonických zvířat. Náš veterinář musel provést eutanázii," uvedla pražská zoo. Dodala, že Bora byla už velmi stará - v přírodě se medvědice dožívají maximálně 26 let.

"Známky stáří na ní byly patrné již dlouho. Na začátku letošního roku k tomu prodělala nejspíš mrtvici; tehdy se její stav ještě podařilo stabilizovat a dostávala pravidelné léky. Včera ovšem ochrnula na pravou stranu těla; nejspíš vlivem další mrtvice, a i přes další medikaci a veškerou potřebnou péči nebyla šance na zlepšení," vysvětlila zoo.

Medvědí babička Bora byla podle chovatelů pohodová flegmatička, která kupodivu neměla moc ráda vodu, což je u ledních medvědů neobvyklé. Návštěvníci ji tak mohli snadno poznat - byl to jediný huňáč, který i v létě sedával na břehu.

Narodila se v listopadu roku 1986 ve vídeňské zoo, odkud ve dvou letech odešla do zoo ve Dvoře Králové. Tam ale později zrušili chov ledních medvědů, a tak se Bora v roce 1997 přesunula do pražské zoo. Nejprve ji tamní medvědi Alík a Pú nechtěli mezi sebe přijmout, záhy se ale obě samice spřátelily a Alíka trochu šikanovaly. Po několika měsících se to ale uklidnilo a nakonec v roce 2001 Pú odešla do lotyšské zoo a Bora s Alíkem vytvořili harmonický pár.

"S Borou jsem v zoo strávila 22 let a jsem za to velmi ráda. Byla to klidná medvědice, ale uměla si prosadit svou a milovala jídlo, pro které by udělala skoro cokoliv. To, že jsem se mohla podílet i na odchovu její dcery Berty, považuji za velké štěstí," zavzpomínala vrchní chovatelka Denisa Zběhlíková.