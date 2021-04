Smutné jubileum. Alžběta II. dál truchlí, zároveň slaví 95. narozeniny

Právě dnes, 21. dubna 2021, se britská panovnice Alžběta II. dožívá požehnaného věku 95 let. Významné životní jubileum je ale pro ni místo radosti prostoupeno hlubokým zármutkem. Po mnoha desítkách let je to totiž poprvé, co po jejím boku nebude její manžel, princ Philip. Na pomoc tak zarmoucené panovnici spěchají další příbuzní.