Smutné prvenství. Podle průzkumu jsou Češi nejplešatější na světě!

Vlasy jsou prý korunou krásy. Pokud by to platilo i u mužů, tak o tu svou by bezmála polovina Čechů už přišla. Někteří to berou sportovně a pochvalují si úsporu peněz za šampóny či hřebeny.

Prořídlý porost na hlavě má u nás podle světového průzkumu téměř 43 procent mužské populace. Na pomyslná záda Čechům dýchají Španělé, Němci anebo třeba Francouzi. Naopak nejméně vlasů prý vypadává mužům v Koreji anebo Číně.

"Existuje jenom jedna studie v odborném tisku, která se věnuje problematice vypadávání vlasů a z ní víme, že nejvíce vypadávají vlasy Evropanům a nejméně Asiatům," říká dermatoložka Jana Hercogová.

"Je kategorie lidí, kteří se tím bohužel zabývají víc než je potřeba a jsou z toho do jisté míry frustrovaní až traumatizovaní," dodává psycholog Tomáš Morávek.

Průměrný člověk má podle lékařů na hlavě zhruba 100 tisíc vlasů. Tedy zřejmě průměrný ve světě. Průměrný český exemplář jich bude mít méně.

Podle výzkumu korejských vědců za chybějící vlasy může nejen genetika, ale i stres, špatné stravování, kouření anebo nadměrné pití alkoholu.