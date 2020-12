Smutné Vánoce kamioňáků uvízlých v Británii. Sváteční večeři si udělali ze zbytků

Zavření v návěsu kamionu, s plechovkami piva a zbytky jídla, které trojice řidičů přinesla z docházejících zásob. Takhle slavili Vánoce v koloně na jihu Anglie. "Někdo měl buřty, někdo měl brambory, tak se to dalo dohromady a udělali jsme si z těch zbytků štědrovečerní večeři,“ popsal jeden z řidičů Radek Prokop.



A to ještě trojice patřila mezi ty šťastnější. Mnoho kamioňáků v jiných částech kolony je na tom se zásobami jídla výrazně hůř. "Nemohli jsme grilovat. Ve chvíli, kdy jsme vytáhli gril, na nás vyběhli, že to nejde. Byli jsme zalezlí v kabině a doufali, že nám udělají testy a odjedeme,“ zoufal si řidič Marcel Benčič.



Většině řidičů tak vlastně nezbylo nic jiného, než sedět ve tmě v autě a s rodinou být ve spojení alespoň pomocí mobilního telefonu. "Každý volal rodinám domů a dětem, aby byli s nimi ve spojení,“ doplnil Prokop.



Někteří měli to štěstí, že se po půlnoci dostali na trajekt a teď už jsou na cestě domů. Se všemi povinnými přestávkami ale doma nebudou dřív než nad ránem. "První, co udělám, tak skočím někam do sprchy a půjdu se přivítat s rodinou. A rozdáme dárečky,“ těší se Prokop.



Sami řidiči odhadují, že zbytek z kolony se domů dříve než v neděli rozhodně nedostane.