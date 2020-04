Smutné výročí Černobylu: Okolí stále sužují požáry, zničily třetinu památek

Od havárie černobylské jaderné elektrárny uplynulo již 34 let, její příběh však v lidech stále zanechává silné emoce. Zájezdy do vyloučené zóny v jejím okolí však už nikdy nebudou jako dřív. I nadále tam zuří lesní požáry, které již zničily obrovskou plochu včetně památečních míst. Téměř třetinu "turistických atrakcí" pohltil oheň.

Lesní požáry ve vyloučené zóně černobylské jaderné elektrárny stále zuří. Hasičům se podařilo jedno ohnisko dostat pod kontrolu, další požáry se však šíří dál. Od 4. dubna, kdy živelní pohroma vypukla, oheň spálil přes 11 tisíc hektarů zóny, tj. zhruba 5 procent její rozlohy.

Požáry vedly k naprosté devastaci některých druhů rostlin, které tam rostou. Některé byly zničeny úplně, jiné "pouze" vážně poškozeny. Zvířata jsou na tom lépe. Velcí savci, mezi nimi například vysoká zvěž před požáry většinou dokázali uniknout. Podle odborníků se na místo vrátí do dvou až tří měsíců od uhašení.

Oheň se výrazně podepsal i na turistických "atrakcích", které v opuštěné zóně zůstaly jako památka na život před explozí v jaderné elektrárně. Zničeno bylo zhruba 30 % z nich. Spáleny byly staré hřbitovy, vozidla a dvanáct opuštěných vesnic.

Podle ukrajinského zpravodajského webu 24tv.ua je největší ztrátou pro cestovní ruch bývalý pionýrský tábor, kde po výbuchu žili likvidátoři následků černobylské havárie. Podle odborníků jsou letošní lesní požáry největší katastrofou od samotného výbuchu. Ohnivé peklo podobného rozsahu v oblasti řádilo naposledy v 90. letech, kdy vyhořely rovněž tisíce hektarů a dlouho se nedařilo dostat oheň pod kontrolu.

Lesní požáry nejsou na Ukrajině neobvyklé, nicméně letos je situace obzvlášť vážná. Může za to kombinace teplé zimy s velmi malým množstvím sněhu a následný brzký příchod jara. Půda v lesích je velmi suchá, což napomáhá rychlému šíření ohně. Uhašení záleží do velké míry na počasí.

"Pokud bude dešťových srážek příliš málo, nic se nezmění. Pokud ale bude pršet víc, tak to významně pomůže k lokalizaci a hašení," vysvětluje ekolog Alexandr Sokolenko. Ani vydatné srážky však nedokážou uhasit hořící rašeliniště. To hoří, dokud úplně nevyhoří. Často to trvá několik měsíců, někdy dokonce i let.

Na neděli vyšlo výročí události, která změnila celý svět - 26. dubna před 34 lety došlo k explozi jednoho z reaktorů černobylské jaderné elektrárny. Dodnes ještě nebyly sečteny všechny oběti, které přišly v souvislosti s havárií o život. Při samotném výbuchu zemřeli dva pracovníci elektrárny, do tří měsíců podlehlo na akutní radiační syndrom 28 lidí. V průběhu dalších měsíců a let nemoc z ozáření připravila o život mnoho dalších. Jejich počet se odhaduje na čtyři tisíce.