Smutné výročí. Před pěti lety ukončila svůj život Iveta Bartošová

Smrt Ivety Bartošové před pěti lety otřásla celým českým showbyznysem. Přestože její poslední roky byly poměrně divoké, nikdo asi nečekal, že se zpěvačka rozhodne k takto definitivnímu kroku.



"Nikdo to nečekal. Všichni jsme ale věděli, jak na tom je. Lidi, s kterými trávila poslední chvíle, jí měli pomoci, ale dopadlo to špatně," řekl tenkrát redakci TN.cz zpěvák a hitmaker Michal David. A ke kondolencím se ihned po tragédii přidal i mnohonásobný zlatý slavík Karel Gott: "Je to velká lidská tragédie, proto upouštím od jakýchkoliv vzpomínek na Ivetu. Cokoli v tuto chvíli říct, je zcela zbytečné."



Bartošová v té době žila se svým manželem Josefem Rychtářem v domě v Uhříněvsi. Mužů se kolem ní ale tehdy objevovalo víc - a to byl dost možná jeden z důvodů jejích problémů, které vyvrcholily údajným únosem do Itálie. Tam ji odvezl její nápadník a samozvaný ochránce žen Zdeněk Macura. V Itálii pak přebývali u dalšího osudového muže - Domenica Martucciho.



Rychtář s Macurou se ještě dlouho po tragédii navzájem obviňovali ze smrti Ivety. A klid mezi nimi není ani po pěti letech. Redakce TN.cz byla v nedávné době s oběma v kontaktu. Rychtář se však po výměně několika zpráv rozhodl, že už o své zesnulé ženě ani Zdeňkovi Macurovi mluvit veřejně nebude.

Zato Macura se rozhovoru nebránil. "Já jsem po čase začal pochybovat, jestli se ty věci staly tak, jak se mediálně prezentovaly. Je spousta pochybností, že tam mohla být jiná osoba. Nebo že to třeba byla domluvená akce. Psychicky mně pomáhá pocit, že třeba ještě žije," svěřil se.

Podívejte se na celý rozhovor se Zdeňkem Macurou o Ivetě Bartošové z letošního února:



Po Ivetě Bartošové ale zůstal ještě jeden "osudový" muž, a sice její syn Artur. Ten se po smrti své matky zbavil prokletého domu v Uhříněvsi a věnoval se své kapele. Na veřejnosti o sobě ale moc vědět nedává.



Zpěvačka se svůj život rozhodla ukončit kousek od svého domu, když skočila před projíždějící vlak. Dodnes tam stojí pomníček, který jí tam nechal vystavět její Josef Rychtář. Ivetiny ostatky byly rozdělené do dvou uren - jednu má u sebe její manžel, druhou maminka Bartošové.

Iveta Bartošová krátce před svou smrtí trpěla psychickými problémy. Ještě předtím však zažívala svůj hudební comeback. Nikdy se jí však nepodařilo vrátit se zpět do období své největší slávy v 80. a 90 letech. Fanoušci si jí tak už navždy budou pamatovat především díky pohádkové písničce Tři oříšky: