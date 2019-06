Smutný konec pátrání? Snímky zachytily pět pohřbených těl!

Indičtí záchranáři, kteří pátrají v Himalájích přes týden po osmi členech horolezecké výpravy, nejspíš našli pět z nich. Potvrdit to měly snímky zachycené z vrtulníku, které byly pořízené v pondělí. Těla se nacházejí na různých místech a jsou pohřbena pod lavinou.

Pátrací tým se snaží najít čtyři Brity, dva Američany, Australana a indického průvodce, kteří se nevrátili 26. května do základního tábora v Himalájích. V neděli byl na místo poslán vrtulník, který prohledával oblast laviny, kde se měla skupina nacházet.

O den později se na místo vydal znovu a objevil batoh, který nejspíš patřil jednomu z horolezců. Když vrtulník pátral dál, našel podle jednoho člena pátracího týmu pět těl, která byla pohřbena pod lavinou a nacházejí se na různých místech, uvedlo CNN.

Mělo by se jednat o ztracené horolezce. V pondělí bylo pátrání ukončeno a pokračovat se bude zase v úterý. Řešit se do té doby bude, jak těla z oblasti dostat. Nacházet by se měla v 5 000 metrech. "Šance na přežití jsou mizivé," řekl Vijay Kumar Jogdange z pátracího týmu.

Pohřešovaných osm horolezců patřilo k dvanáctičlennému týmu, který vyrazil z vesnice Munsiyari v Himalájích 13. května pokořit horu Nanda Devi, která je jednou z nejvyšších a neobtížnějších hor v Indii. Vysoká je přes 7400 metrů.

O třináct dní později se do tábora vrátili pouze čtyři horolezci. Pár dní společnost, která expedici organizovala, počkala, zda se skupina nevrátí. Když se tak nestalo, vyhlásila po nich pátrání.