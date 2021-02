Smutný rekord. Spojené státy hlásí přes 5000 obětí covidu-19 za den

Spojené státy zaznamenaly další smutný rekord. Za jediný den tam podlehlo onemocnění covid-19 více než 5000 lidí! Je to stejné, jako by naráz vymřely celé Luhačovice. Nebo Bechyně.

USA zaznamenaly ve čtvrtek historický rekord v počtu lidí, kteří podlehli onemocnění covid-19 za jediný den. Zpočátku se sice zdálo, že množství úmrtí se nebude lišit od obvyklých čísel, později ale vyplul na povrch dramatický nárůst. List The Guardian zveřejnil, že ve čtvrtek podlehlo covidu-19 v USA 5077 lidí.

"Počet zemřelých dosáhl dosud nejvyššího denního počtu, protože Indiana provedla audit svých hlášení," napsal v pátek respektovaný list The Wall Street Journal. Audit přinesl 1500 úmrtí navíc. Bez něj by USA měly jen zhruba 3400 zesnulých, což by znamenalo pokles oproti středečním 3912 hlášením.

Až do rekordního čtvrtka podlehlo nejvíc lidí viru SARS-CoV-2 v úterý 12. ledna, a to 4466.

Na druhou stranu se ale Spojené státy těší z toho, že statistiky ukazují pokles počtu nově nakažených lidí. Ve čtvrtek jich přibylo přes 119 000, zatímco o týden dříve to bylo 168 120 nemocných.

A snižuje se také počet hospitalizovaných. Ve čtvrtek leželo s covidem v amerických nemocnicích 88 668 pacientů. Poprvé od konce listopadu tak toto číslo znovu kleslo pod hranici 90 000.

Kritické šíření koronaviru v USA. Podívejte se na prosincovou reportáž TV Nova: