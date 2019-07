Strach v USA: Snad to není další Katrina, bojí se lidé hurikánu Barry

V nejbližších dnech se obyvatelé amerického New Orleans dozví, jestli opatření přijatá po ničivém hurikánu Katrina před čtrnácti lety byla dostatečná. Na město se řítí tropická bouře Barry, která má podle předpokladů dosáhnout úrovně hurikánu.

Více než tři miliony lidí napjatě očekávají příchod tropické bouře Barry. Ta má zasáhnout New Orleans a další části Louisiany. V New Orleans a jeho nejbližším okolí žije 1,3 milionu lidí.



Na bouři jsou se připravují tři tisícovky příslušníků Národní gardy spolu s dalšími jednotkami záchranářů a hasičů. K ruce mají různé lodě, auta uzpůsobená pro jízdu ve vysoké vodě i helikoptéry. Skladiště se plní zásobami pitné vody.



"Už se to děje, prostor na přípravu se neustále krátí. Bouře neustále sílí, povodně budou velkým problémem," prohlásil podle agentury AP ředitel Národního střediska pro hurikány (NHC).



Ve městě nebyla nařízená evakuace, úřady ale lidem radí, aby se schovali ve svých domovech. Varování platí od sobotní osmé hodiny večer tamního času. "Doufám, že to nebude další Katrina," vyjádřil své obavy Donald Wells, který v New Orleans pracuje jako kuchař.



New Orleans si před čtrnácti lety prošlo hrůznou katastrofou, kdy hráze a kanály chránící město nevydržely přívaly vody a prolomily se. Při neštěstí zemřely skoro dva tisíce lidí. Většina města byla naštěstí evakuována ještě před tím, než bouře uhodila.



Barry by se měl do města vřítit rychlostí 119 kilometrů za hodinu. Meteorologové mají ale pro obyvatele i dobrou zprávu. Podle původních odhadů měla hladina řeky Mississippi vystoupat až na 5,8 metru, nyní to vypadá spíše na 5,2 metru.

Podívejte se na reportáž o přípravách na bouři Barry: