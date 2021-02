Snadná cesta k nové a štíhlé postavě? S KetoMix dietou!

Dva měsíce uběhly Šárce jako voda a stejně rychle zmizela i její přebytečná kila. Začít s KetoMix dietou bylo pro ni jednoznačně to nejlepší rozhodnutí. Nemusela trávit dlouhé hodiny přípravou v kuchyni, měla pravidelný přísun jídel, neměla hlad (naopak měla spoustu energie), kterou využila a splnila si i sen - uběhla půlmaraton. Jestli i vy se chcete zbavit nadváhy a cítit se lépe, podívejte se na www.ketomix.cz. Najdete zde všechny potřebné informace o dietě a jednotlivých dietních programech.



Aby se vám podařilo snadno a rychle, ale bez jojo efektu zhubnout, je důležité pravidelně jíst, hlídat si pitný režim a zaměřit se na to, co a kolik toho jíte. Nevíte si rady? Obraťte se na odborníky, kteří vám pomohou a usnadní cestu k novému a zdravějšímu tělu. Nebudete muset nic zdlouhavě řešit, studovat a kila půjdou rychle a bez námahy dolů. Dietní programy KetoMix jsou založeny na principech proteinové, ketonové a nízkosacharidové diety. Pokud omezíte sacharidy, tak tělo si za ně začne hledat náhradní zdroj energie, a k tomu použije váš přebytečný tuk. Proto začnete hubnout rychle a bez cvičení.



Pravidelný přísun jídla a kila mizí



Jeden z hlavních důvodů, proč lidé nevydrží u klasických redukčních diet je HLAD. S KetoMix programy je tomu jinak. Budete jíst 5x denně, zároveň však snížíte příjem sacharidů a zařadíte více bílkovin a správných tuků. Začnete přijímat méně kalorií a chuť k jídlu se vám sníží. Vy tak budete hubnout snadno a bez hladovění.



Široký výběr KetoMix jídel



Jídlo tvoří 70% úspěchu při hubnutí. Zařazení nových výrobků do jídelníčku vás nemusí děsit ani během diety. Všechna KetoMix jídla jsou vyvinuta tak, aby měla vyvážené a téměř shodné nutriční hodnoty. V nabídce KetoMix najdete desítky nízkosacharidových jídel, produktů a dietních programů. Vybírat můžete od koktejlů, pečiva a sušenek až po omelety, polévky, tyčinky, kaše a těstoviny. Pochutnáte si i na nízkosacharidových čokoládách, sušeném mase, chipsech, nachos, vínu a dalších dobrotách.



Pokud byste si nevěděli rady, svěřte do rukou výživových poradců KetoMix. Ti vám poradí a zodpoví všechny vaše dotazy, budou vám k dispozici během diety, pomohou vám třeba i s výběrem dietního programu. Obrátit se na ně můžete každý den od osmé ráno do jedenácté večer na telefonním čísle 607 487 417, emailové adrese info@ketomix.cz nebo na chatu, který najdete na stránkách www.ketomix.cz.



Začněte už dnes! Nakupte z pohodlí domova a nechte si doručit balíček až k vašim dveřím. Pokud to stihnete do konce února, čeká na vás dárek v hodnotě 1000 Kč.



www.ketomix.cz