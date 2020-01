Sňatky homosexuálů Češi podporují, novela ale stále čeká na schválení

Dva ze tří Čechů jsou podle průzkumu agentury Median pro sňatky homosexuálů a to včetně adopce dětí. I proto chtějí někteří poslanci dostat tento zákon co nejdříve do schvalovacího kolečka. Novela ve Sněmovně leží už rok a půl a poslanci o ní ještě nehlasovali. Stát by navíc podle průzkumu na všem vydělal miliardy korun ročně. Proti jsou tradiční konzervativní strany.

Vladimír a Andrej žijí se synem, kterého si osvojili, v registrovaném partnerství. Bez možnosti uzavřít manželství spokojeni nejsou. Nemají například společné jmění a problém je i v právu na dítě. "Jelikož je tatínek jeden, tak jsou obavy z budoucnosti, co by se mohlo stát," vysvětlil Vladimír.

To by se ale mohlo brzy změnit. "Dnes tady stojím se vzkazem, že se nemají poslanci bát a posunout tuto novelu do dalšího čtení," řekl Czeslaw Walek, šéf iniciativy Jsme fér. Skupina poslanců chce do zdárného konce dotáhnout novelu zákona, díky které by mohly uzavírat manželství páry stejného pohlaví. "Udělám vše pro to, abychom to zařadili do prvního čtení," uvedl Dominik Feri (TOP 09).

"Pro určité lidi je to mezník, vrchol vztahu, proč ten pocit nedopřát všem ostatním, když to nám heterosexuálům dopřáváme," souhlasila s ním i Monika Červíčková (ANO). "Je to návrh, který není toxický co do rodinného práva a není ani toxický z hledisky sexuální výchovy," řekl Jiří Dolejš (KSČM).

Novela zákona leží ve sněmovně už devatenáct měsíců. V minulosti ji podpořil i premiér Andrej Babiš. Podle nejnovějšího průzkumu sňatky lidí stejného pohlaví podporují dvě třetiny Čechů.

Zákon o manželství homosexuálů vyvolává dlouhodobě velké emoce. Proti jsou některé tradiční konzervativní strany ovšem ani mezi jejich členy není názor jednotný. "Já jsem proti - většina klubů to nepodpoří, ale jsou mezi náma ti, kteří to podpoří," uvedl Zbyněk Stanjura (ODS). "Pro nás je prostě manželství muže a ženy, tak by to mělo zůstat," řekl Marek Výborný (KDU-ČSL).

Podle zastánců takových sňatků by mohly přitéct do státní kasy až tři miliardy korun. Třeba za příjmy ze svateb homosexuálů. Hlasování o novele zákona, která by umožňovala sňatek párům stejného pohlaví, by chtěli poslanci zařadit do programu nejpozději do konce března.