Sněmovna bude hlasovat o prodloužení nouzového stavu, uzavření speciálních škol projedná vláda. Pusťte si ranní podcast

Dnes 30. října se v podcastu Televizních novin dozvíte, do kdy by měl být prodloužen nouzový stav, pokud návrh projde Poslaneckou sněmovnou. Podle ministra školství Roberta Plagy by se od pondělí měly uzavřít i speciální školy, které doposud mají výjimku. A zjistíte také, jaká je možná příčina vzniku požáru v kostele svatého Michala v Praze.