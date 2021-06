ŽIVĚ: Poslanci řeší odškodné za nedobrovolnou sterilizaci či dětské skupiny

V pátek pokračuje schůze poslanecké sněmovny. V programu je například jednání o odškodění žen za nedobrovolnou sterilizaci či o dětských skupinách. Ministr zdravotnictví by chtěl také projednat změnu zákona o ochraně veřejného zdraví, která je potřeba kvůli zavedení covid pasů. Schůze Sněmovny zatím řeší páteční program. Přímý přenos z Poslanecké sněmovny můžete sledovat od 9:47 hodin v tomto článku.

Poslanecká sněmovna bude znovu jednat od pátečních 9 hodin. Na pořadu scjhůze by především mělo být jednání o odškodnění protiprávně sterilizovaných žen. Zákon předpokládá vyplacení jednorázové částky 300 tisíc korun. Ta by šla ženám, které v určitém období podstoupily sterilizaci, avšak nešly na ni zcela svobodně.

Dalším bodem, ke kterému by se měla v pátek Sněmovna dostat, je jednání o dětských skupinách. Na řadu by se také mohlo dostat jednání o ochraně veřejného zdraví kvůli covid pasům. Covid pasy mají v rámci Evropské unie usnadnit cestování.

Obsahovat budou ale pouze informace, zda člověk prodělal nemoc, byl testován nebo je očkovaný. Ministr zdravotnictví chce nechat hlasovat o nové změně zákona, která by upravila především body týkající se údajů přebíraných ze základních registrů.

Podle návrhu Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) by se také do novely zákona mohlo dostat, že lidé, kteří mají v těle dostatečnou hladinu protilátek na covid-19, by nemuseli podstupovat testy na koronavirus.

Sněmovna ve čtvrtek jednala o vyslovení nedůvěry vládě. Hlasování ale kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) ustál. Komunisté před samotným hlasováním odešli ze sálu a bylo tak jisté, že kabinet nepadne.

Přenos z Poslanecké sněmovny můžete sledovat od 9:47 hodin v tomto článku.

Jednání ve sněmovně se neobešlo bez zábavných momentů. Na reportáž TV Nova se podívejte zde: