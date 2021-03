Sněmovna opět zasedá. Řešit by měla krizový zákon a vyšší pokuty

Poslanci v úterý opět zasedli do lavic. Program schůze schválí až po jejím začátku, tedy po druhé hodině odpoledne. Zabývat by se měli novelou krizového zákona či přestupky proti vládním opatřením.

Není jisté, zda poslanci novelu krizového zákona, kterou vetoval Senát, na program vůbec zařadí. Před jejím schvalováním je totiž potřeba probrat ještě novelu o tom, že by se přestupky proti vládním opatřením zaznamenávaly do registru.

Při jejich opakování by mohly hrozit vyšší pokuty. Podnikatelům, kteří například otevřou navzdory nařízením své provozovny, by podle návrhu zákona mohly hrozit až třímilionové pokuty.

Řeč by mohla přijít i na některé novely zákona v prvním a druhém čtení, a to hlavně ze sociální oblasti. Poslanci by tak mohli řešit například zvýšení přídavků na děti a některých příspěvků na péči nebo změnu dětských skupin na jesle.

Ještě před schvalováním programu schůze by měl složit slib nový poslanec za ODS Libor Hoppe. Ten v dolní komoře parlamentu nahradí Jiřího Ventrubu, který podlehl nemoci covid-19.