Sněmovna projedná volební zákon nebo úpravy ošetřovného

Poslanci budou na středeční mimořádné schůzi schvalovat novelu volebního zákona. Ta by měla zvýhodnit úspěšnější strany, dolní komora bude oproti minulosti přístupnější i koalicím a hnutím. Nejspíš ponechá dosavadních 14 volebních krajů. Zákonodárci potom proberou i návrhy v sociální oblasti. Jednání začíná v 10:00, na TN.cz ho nabídneme živě.

Zákonodárci by mohli ve středu schválit novelu zákona o sněmovních volbách. Zřejmě zůstane 14 volebních krajů, změní se ale způsob přidělování mandátů jednotlivým stranám.

Ústavní soud, který část volebního zákona počátkem února zrušil, ten dosavadní totiž vyhodnotil jako nespravedlivý. Nelíbily se mu ani kvóra pro koalice, jež podle počtu stran, které ji tvoří, musely pro vstup do Poslanecké sněmovny získat 10, 15 nebo 20 procent.

Dvoučlenné koalice by se do dolní komory podle projednávané novely dostaly při zisku osmi procent, od tří a více stran by stačilo 11 procent hlasů.

Hlasovat se bude i o několika pozměňovacích návrzích, jež se zabývají vznikem poslaneckých klubů, průběhem volebních kampaní nebo korespondenčního hlasování Čechů, kteří žijí v zahraničí.

Po volebním zákoně se bude Sněmovna zabývat návrhy v sociální oblasti. Na programu jsou například změny v dlouhodobém ošetřovném, otcovské dovolené nebo zpřísnění vyplácení dávek v hmotné nouzi.

Podívejte se, na čem se poslanci ohledně volebního zákona zatím shodli: