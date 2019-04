Nové štěně pro Snídani: Jméno pejska vybere psovod Standa

Tragická smrt snídaňového štěněte Ozzyho zasáhla nejen policisty, ale i diváky TV Nova. Policie s TV Nova se rozhodla v projektu pokračovat dál a už v červnu by mohlo dojít k předání nového štěňátka, a to opět psovodovi Standovi. Ten bude mít za úkol vychovat dalšího policejního psa.

V pondělní Snídani s Novou byla hostem mluvčí Policejního prezidia ČR Eva Kropáčová, která divákům prozradila, jak to bude dál s projektem snídaňové štěně poté, co zemřel pejsek Ozzy. Jeho smrt všechny velmi zasáhla. Lidé podporovali nejen policii, ale také psovoda Standu, který přišel o svého parťáka.

"Z tohoto důvodu jsme se právě s televizí Nova domluvili na tom, že v projektu snídaňové štěně budeme pokračovat a jsme ještě více rádi za to, že se podařilo, že s námi v projektu bude pokračovat i Standa. Je to silný chlap, je to srdcař," vysvětlila Kropáčová.

Psovod Standa opět diváky provede životem štěněte a ukáže jim, jak vyrůstá, jak probíhá výcvik a také jaký bude první okamžik jeho nástupu do práce. Projekt se opět vrátí do chovatelské stanice v Prackově nad Labem, kde se už narodilo několik dalších vrhů štěňat, ze kterých se znovu vybere ten, ze kterého bude nové snídaňové štěně pocházet.

Poté, co se vybere vrh, bude stanoveno také konkrétní písmeno, na které bude začínat jeho jméno. To však tentokrát nevyberou diváci, ale zvolí si ho sám psovod Standa. Pejsek pak zamíří znovu na policii do Hradce Králové. K předání by mělo dojít už v polovině června. Mezitím budeme moci nahlédnout do chovatelské stanice, kde uvidíme, jak se posunul čas od té doby, co si chovatel Standa vybral Ozzyho.

Lidé také stále mohou posílat zvířátkům deky, které chovatelská stanice využije. Plyšáků už je zatím dostatek, jelikož je posílali nejen diváci, ale někteří je donesli přímo na stanici. "Mockrát děkujeme všem za podporu a za dárky, které jsme dostali," doplnila Kropáčová.

Ozzy - snídaňové štěně číslo 2 - zemřel v pondělí 1. dubna poté, co vdechl kousek jídla. Bohužel se ho nepodařilo zachránit. O týden dříve se dokonce objevil poprvé i ve Snídani s Novou, bohužel naposledy.