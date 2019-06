Snídaňový pes Sunny poprvé závodil! Podívejte se, jak dopadl

Sunnyho znají diváci především ze Snídaně s Novou. I když si jako každé štěně zvládl rošťácky pohrát, byl od malička trénován jako asistenční pes. Co se za rok a půl naučil v centru pro výcvik, mohl konečně předvést po boku svého páníčka. A to rovnou na mistrovství České republiky asistenčních a vodicích psů.

"Je strašně pěkné vidět to, když máte nováčka, u kterého vidíte za pár let ten obrovský posun, jak se z pejskaře amatéra stane už profík, který tady dokáže závodit a dokáže vyhrát," popsal své pocity trenér společnosti Helppes Radek Fuksa.

Pro svou premiéru na mistrovství si Sunny a jeho parťák Denis vylosovali startovní číslo deset. "Chtěl jsem číslo jedenáct, protože to je moje nejoblíbenější číslo, ale tak desítka je lepší než být první," prohlásil Sunnyho páníček Denis Moravec.

Sunny se během soutěže musel předvést v několika disciplínách, jako například dlouhé odložení na místě, přinášení předmětů, otevírání šuplíků nebo ignorování odhozené potravy.

"Když po něm házeli ty buřty, tak on ví, že to nesmí, takže on jim uhýbá. A ten třetí buřt mu letěl na zadek, takže se zvedl a šel za synem mu žalovat. Ale jinak si myslím, že zvládli všechno perfektně," uvedla Denisova maminka Alexandra.

"Já jsem na kluky pyšný, protože vím, jak byli ráno nervózní, jak to prožívali, protože Sunny pořád ještě je mladý pes. A když se dívám na tu bodovací kartu, tak myslím, že je to skvělý, že se to podařilo," chválil Fuksa. Nakonec se Sunny umístil na sedmém místě a za svůj výkon si z mistrovství domů odnesl balíček pamlsků.