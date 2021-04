Sníh a náledí zkomplikovaly dopravu. Policie řeší nehody i uvízlé kamiony

Do Česka dorazila studená fronta, která s sebou přinesla sníh a náledí. Špatné povětrnostní podmínky už od pondělí komplikují dopravu. Silnice na řadě míst zablokovaly kamiony, které kvůli sněhu nemohly vyjet. Policisté vyjíždějí k nehodám, jedna z nich si v pondělí večer dokonce vyžádala lidský život.

V pondělí se v Česku prudce ochladilo, místy i vydatně sněžilo. Například v Krušných horách napadlo až 19 centimetrů nového sněhu. Na některých místech dopravu kvůli špatným povětrnostním podmínkám zablokovaly kamiony.

Například v Karlovarském kraji zůstaly stát u obce Teleč a nemohly vyjet. Stejný problém měly i na silnici I/13 z Boče na Chomutov, kde omezily provoz v obou směrech. Obě silnice byly v dopoledních hodinách plně zprůjezdněné.

Kolona se tvořila i v samotných Karlových Varech, kde v ulici Závodu Míru uvízlo nákladní auto. Karlovarští policisté od rána vyjížděli kvůli počasí k několika dopravním nehodám.

Po verejm snen je jet dnes dopoledne teba potat s monost tvorby nled. Teploty vzd. se stle dr i vraznji pod 0C, v prbhu dne oteplovn na 3/5C a nad 600m na 1/3C. Silnice I. td a dlnice jsou sjzdn bez komplikac. Jezdte obezetn! pic.twitter.com/gfxjlSnHeO — SD Kraj Vysoina (@RSD_Vysocina) April 6, 2021

Jedna z nich se stala u Lomnice na Sokolovsku, kde řidič dostal smyk a skončil v příkopu s autem převráceným na bok. Při nehodě se zranili dva lidé, jednoho z nich museli z poničeného auta vyprošťovat hasiči.

"Žádáme řidiče, kteří již přezuli ze zimních pneumatik na letní, aby do provozu vyjížděli jen v akutních případech. Například do zaměstnání či k lékáři. Řidiči by v tomto počasí měli být celkově více opatrní, předvídaví a při své cestě nikam nespěchat," apeluje na veřejnost policejní mluvčí Eva Valtová.

Záchranné složky kvůli počasí vyjížděly už v pondělí. Ve večerních hodinách se na Jablonecku mezi Dolní Černou Studnicí a Kokonínem srazilo osobní auto s dodávkou. Čtyři lidé se zranili, jedna žena nakonec zemřela. Nehoda se podle policejního mluvčího Vojtěcha Robovského stala pravděpodobně vlivem počasí a nepřiměřené rychlosti. Mezi zraněnými bylo i dítě.

#pocasi Za vraznou studenou frontou se opt ochlad. U v noci na ter se pi rychlm poklesu teploty pod bod mrazu msty vytvelo nled. Na nled pozor i v dalch dnech tohoto tdne. pic.twitter.com/QWO3ZoZHFp — esk hydrometeorologick stav (HM) (@CHMUCHMI) April 6, 2021

Další dvě auta bourala i na okraji Jihlavy, kde byla namrzlá silnice a řidiči tak nedobrzdili. Na zledovatělých silnicích se od pondělí do úterního dopoledne staly již desítky nehod. Odpoledne by se měly teploty zvednout, sněhové přeháňky a mrazy nás ale podle meteorologů čekají až do pátku.