Sníh zasáhl Česko. Dvě ženy zemřely u Kostelce, dálnici D1 blokuje kamion

Česko v noci na čtvrtek zasypal sníh, na silnicích jsou komplikace, blokují je kamiony. Sypače musely vyrazit do ulic i v Praze nebo Brně. V hlavním městě nabírají autobusy hromadné dopravy zpoždění.

Ke čtvrtečnímu poledni podle ČHMÚ napadlo mezi dvěma a pěti centimetry sněhu. "Na Moravě může do večera místy připadnout ještě 1 až 5 cm, ale sněžení již slábne. Na východě republiky bude sněžení postupně přecházet do deště, i mrznoucího, a až do půlnoci se zde může ojediněle vytvářet ledovka," informovali meteorologové.

Vážná nehoda dvou osobních aut se stala v Kostelci nad Černými lesy na Kolínsku, vyžádala si dvě oběti. "S největší pravděpodobností se jedná o boční náraz, kdy jeden z řidičů dostal smyk a narazil do druhého vozidla. Můžu potvrdil úmrtí dvou žen z jednoho osobního vozidla, které byly delší dobu vyprošťovány. Dva lidé z druhého vozidla jsou lehce zranění. Komunikace je ještě stále obousměrně uzavřená kvůli odklízení následků dopravní nehody," řekla TN.cz policejní mluvčí Michaela Richterová," řekla TN.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.

Silnice u Kostelce je kvůli smrtelné nehodě stále uzavřená:

ČHMÚ vydal i výstrahu před silným větrem, platí od pátku až do pondělí pro Královehradecký, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj a Vysočinu a pro části Libereckého, Ústeckého, Středočeského a Jihočeského kraje.

Výstraha před silným větrem (od 4. do 7. 12.):

Nehoda kamionu na 177. kilometru zablokovala dálnici D1. "Dálnice uzavřena od 12:45 na exitu 168 km Domašov směr Brno a odkloněna na silnici II/602. Možnost zpětného nájezdu na D1 je na exitu 178 km Ostrovačice sm. Brno. Předpokládaná doba uzavírky je přibližně 2 hodiny," uvedlo ŘSD na twitteru.

Tři kamiony zablokovaly silnici u přehrady Šance na Frýdecko-Místecko, kolona se tvoří i na tahu z Brna do Znojma. Se zdržením počítejte i na dálnici D7 ve směru do Prahy, kde se srazila dvě auta. U několika nehod zasahují hasiči v Královehradckém kraji. Čelní srážka dvou kamionů zastavila hlavní tah z Hradce Králové do Polska. Jeden z nich vjel do protisměru, pravděpodobně kvůli smyku.

Snhov nadlka v @hkregion zejm nkter idie trochu pekvapila, od rannch hodin evidujeme u 13 zsah u dopravnch nehod. Foto: DN Bukovina n. L. a Podbez pic.twitter.com/jqziZrKsjX — HZS Krlovhradeckho kraje (@hzskhk) December 3, 2020

Kamiony mají se sněhem problém také na Vysočině, mezi Jihlavou a Znojmem jich desítky stojí v kolonách. "Od ranních šesti hodiin jsme vyjížděli k šetření 25 dopravních nehod, které se naštěstí obešly bez vážnějších následků. Pět osob se při ranních nehodách lehce zranilo," uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.

Na nepříznivé podmínky by se měli připravit i řidiči na dálnici D1, zejména kvůli kluzké vozovce, nebo na Pražském okruhu. Nedaleko Letiště Václava Havla se srazila dvě auta, jedno skončilo v příkopě. "Řidič je pod vlivem alkoholu," řekla TN.cz policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

"Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování apod. V případě mokrého sněhu dochází ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a k výpadkům v energetice," upozorňuje ČHMÚ.

V platnosti je až do 22 hodin výstraha před vydatným sněžením, ale už pouze pro části Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

V některých částech Zlínského, Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje stále hrozí vznik nebezpečné ledovky, výstraha ČHMÚ platí až do půlnoci.

Teploty se ve čtvrtek budou přes den pohybovat mezi -2 až 2 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách bude okolo -3 stupňů. V noci se zejména v západní polovině Čech mohou propadnout až k -6 stupňům. Nárazy větru mohou na horách dosáhnout rychlosti až 90 km/h.

Sníh zasypal ulice i v Praze:

