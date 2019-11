Sníh udeřil na Evropu: Rakousko bez elektřiny, ve Francii jeden mrtvý

V noci na pátek se Evropou prohnala pořádná sněhová vánice. Nejintenzivněji o sobě dala vědět na jihovýchodě Francie, kde se desítky tisíc lidí ocitly bez elektřiny. Podle údajů energetické společnosti Enedis zůstalo bez proudu zhruba 140 tisíc lidí, zasaženy byly regiony Drôme, Rhône, Isère a Ardèche, kde se nachází i velká města Lyon a Grenoble. Výpadek způsobily především popadané stromy a větve, náprava tedy chvíli potrvá.



Sníh a led komplikovaly také dopravu, podle agentury AFP si vyžádaly jeden lidský život. Třiašedesátiletý motorista se v obci Roche snažil z cesty odstranit spadlý strom, přitom ho ale zavalil jiný, který neunesl tíhu těžkého mokrého sněhu. Na místě byl zraněn ještě další, sedmadvacetiletý muž.

Policie proto motoristy vyzývala, aby pokud možno vůbec nevyjížděli. Nákladní doprava byla v některých lokalitách zcela zastavena, v regiónu Drôme stojí odstavených až 1300 nákladních aut.



Komplikace zaznamenala i doprava železniční, některé tratě v okolí Grenoblu zůstaly uzavřené i během pátku. Těžký mokrý sníh údajně ve Francii povalil tisíce stromů.







Podobné počasí trápí i Rakousko, již ve čtvrtek se kvůli hustému sněžení ocitla řada domácností bez elektřiny, zavíraly se silnice i školy, vyhlášeno bylo lavinové nebezpečí. Hasiči museli pomocí vodních děl shazovat nánosy sněhu ze stromů, některé v rizikových místech rovnou pokáceli.



Nejvydatnější sněžení zasáhlo Alpy na rakousko-italském pomezí. Zde během čtvrteční noci připadlo až půl metru sněhu, v noci na pátek se sněžení posunulo do Francouzských Alp a do Francouzského Středohoří. Během dnešního dne se sněžení přesouvá opět do oblasti mezi Itálií a Rakouskem. Páteční sněžení by mělo být z celého týdne nejvydatnější, ve vyšších polohách by měl napadnout až metr sněhu. Ve východních Alpách by tak ke konci týdne mohl ležet už metr a půl nového sněhu, vydatné srážky by tu měly pokračovat i od neděle.



Neklidné počasí vzniklo v důsledku tlakové níže, která se utvořila nad Středozemím, ovlivňuje jižní i střední Evropu. Přívaly sněhu hlásí také sever Itálie, v italských Dolomitech leží na silnicích povalené stromy. Bílá nadílka trápí i Slovinsko nebo sever Španělska, v okolí Madridu sněžení komplikuje dopravu.

Očekávány jsou i záplavy, ty od čtvrtka trápí italské Benátky, během pátku hrozí jihovýchodu Francie. Během soboty by se mělo počasí zklidnit, bohužel někde jen na dvacet čtyři hodin, od neděle se opět očekává vydatné sněžení.

Počasí v Česku by o víkendu mělo být překvapivě teplé, ČHMÚ však varuje před silným větrem.