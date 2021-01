Sníh v Česku: Řidič neudržel auto na silnici, sjel z 20metrového srázu

Náklaďák a pět osobních aut se srazilo v pátek kolem půl páté na Vysočině poblíž obce Štoky. Hromadná nehoda se obešla bez zranění, silnice je ale zcela neprůjezdná. Na snímcích z dopravní kamery z doby nehody je vidět, že silnice je pokrytá sněhem.



Velmi nepříjemný zážitek má za sebou 63letý řidič Fordu Fiesta z Plzeňského kraje. "Z dosavadního šetření vyplývá, ze při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze komunikace, povětrnostním podmínkám a svým schopnostem, na zasněženém povrchu vozovky nezvládl řízení a po projetí zatáčky uvedl auto do smyku," popsala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková Jersáková.

Nehoda u Střapole:



Poblíž Střapole sjel z asi 20metrového srázu do potoka. Při havárii se lehce zranil on i jeho o šest let mladší spolujezdkyně.

Na celé D1 jsou sněhové přeháňky a snížená viditelnost, místy ŘSD doporučuje jet se zvýšenou opatrností. Povrch dálnice je mokrý po chemickém ošetření. Podobně na tom jsou i ostatní dálnice, některé úseky jsou ale pořád sjízdné bez omezení.

