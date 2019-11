Snižování emisí bude stát Česko biliony, ve světě produkce stoupá

Snižování emisí oxidu uhličitého bude stát Českou republiku biliony korun. Do roku 2050 má Česko podle závěrů Pařížské konference snížit emise o 80 procent. Podle premiéra Andreje Babiše musí ale snižovat emise celý svět, ne jen Evropa.

V pondělí začíná v Madridu klimatický summit a před jeho zahájením vystoupili na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministr životního prostředí Richard Brabec. Premiér vyzval k odpovědnosti i ostatní státy. "Evropská unie produkuje jen devět procent emisí, v roce 2018 snížila emise o 20 milionů tun, ale zbytek světa je navýšil o 1 020 tun,“ připomněl Andrej Babiš.

Upozornil také, že zatímco Česká republika či Německo se chystají postupně utlumovat výrobu elektřiny z uhlí, Čína se naopak aktuálně chystá otevřít nové bloky uhelných elektráren o výkonu srovnatelném se všemi uhelnými zdroji v EU. "To je ten problém, že ostatní země neřeší závazky Pařížské konference, a to se pak projevuje i v cenách energií a je to i problém v konkurenceschopnosti,“ uvedl předseda vlády.

Snižování emisí ve světě bude tématem pondělní konference v Madridu i zasedání Evropské rady v Bruselu 12. a 13. prosince. Česká republika chce v dalších dekádách především posílit výrobu elektrické energie z jaderných elektráren a chce pro to získat podporu dalších zemí EU. Přechod na nízkoemisní zdroje bude Českou republiku stát 25 miliard eur, což je zhruba 625 miliard korun, a Evropská unie by měla Česku s financováním pomoci.

Česká republika v současnosti vyrábí 47 procent elektřiny z uhlí. "Česká republika, Polsko a Německo jsou při výrobě elektřiny na uhlí fatálně závislé,“ konstatoval vicepremiér Havlíček. V roce 2050 by ale už zhruba polovinu energie chtěla vyrábět z jádra díky dostavbě jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně, dosud je to 32 procent. Vzrůst má i podíl obnovitelných zdrojů, a to z 12,5 procenta na 28 procent. Zásadně se má snížit i produkce CO2 z průmyslové výroby, což ovšem bude podle vicepremiéra Havlíčka znamenat zásadní restrukturalizaci českého průmyslu.

Ministr životního prostředí Richard Brabec uvedl, že ke snížení produkce emisí o 90 milionů tun do roku 2050 bude nutné realizovat několik základních kroků. "Prvním je odstavení v podstatě všech hnědouhelných energetických bloků. Dále je tam výrazné snižování spotřeby energie, rozvoj obnovy zdrojů, v podstatě totální elektrifikace dopravy, což znamená, že v roce 2050 už by na českých silnicích a železnicích nemělo jezdit nic na benzin či naftu, snížení tepelných ztrát budov, a to zásadně, v zásadě o polovinu, změna vytápění domácností – tady myslím, že jsme ten zásadní krok s kotlíkovými dotacemi udělali, ale bude určitě muset pokračovat,“ vypočítal Richard Brabec.