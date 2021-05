Snoubenci na velké svatby pořád čekají. Někteří to vzdali a veselku odložili

Lidé, kteří by rádi měli velkou svatbu, si ještě budou muset počkat. Podle vládních rozvolňovacích balíčků se minimálně ještě měsíc nebudou smět konat. Některé páry raději termíny ruší a přesouvají veselku o rok.

Omezení počtu lidí na svatbách se dotklo i budoucích novomanželů Jindřicha a Dominiky z Prahy. "Jelikož jsme se zasnoubili v první koronavirové vlně, tak jsme věděli, že to nebude úplně jednoduché. Z našeho pohledu nevidíme důvod, proč by svatba nemohla být, pokud by lidé byli otestovaní," myslí si snoubenci.

Budoucí manželé si na velkou svatbu s přáteli musí ještě počkat. Aktuálně je povoleno pouze 15 účastníků. První rozvolňovací balíček má stejný limit. Nic se nezmění ani ve druhém balíčku.

Hlavní rozvolnění se dá proto očekávat nejspíš až v červnu, kdy by podle pátého balíčku mohlo být uvnitř 100 lidí a venku 250.

"Rozvolňování pro mě osobně a pro mé nevěsty dává smysl až od nějakého čtvrtého balíčku. Kde může být 50 hostů a hlavně mohou být otevřené restaurační zahrádky," uvedla organizátorka svateb Marcela Cihlářová.

"Tím, že jsou svatby omezené, tak je velice omezené i půjčování šatů. A to nejen pro nevěsty, ale také pro svědkyně, družičky a samozřejmě i půjčování obleků pro ženichy. Takže teď to můžeme řešit maximálně tak, že posíláme šaty ke zkouškám nevěstám domů, nebo jim je dáváme v takzvaném výdejovém okénku," řekla Denisa Dvočáková z půjčovny šatů.

Lidé, kteří se podílejí na organizaci svateb, se shodují, že jsou schopni zajistit veškerá hygienická opatření. Jindřich s Dominikou se ale raději rozhodli svatbu přesunout na příští rok.