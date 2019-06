Socha Špinarové půjde do dražby, město se jí chce "zbavit"

Ještě to není ani rok, co Sochař Jan Moješčík na podstavec ve tvaru gramofonové desky umístil bronzovou sochu Špinarové. Socha byla odhalena s velkou slávou, se stejnou teď asi z Husova parku zmizí.

Radnice Moravské Ostravy a Přívozu se rozhodla sochy „zbavit“ dražbou a jedná s autorem. Ten má na sochu autorská práva - aby s ní radnice mohla nakládat musí mít umělcův souhlas. Sochař si ale klade podmínku, že se prodej sochy musí uskutečnit přes aukční síň. Radnice už ji hledá.

"Je to zase posun dál a já doufám, že se to tímto snad už vyřeší. Jestli to někdo koupí, tak se z toho místa odstraní, o nic jiného mi nejde. Takže doufám, že už to nějak dopadne," řekl syn Špinarové Adam Pavlík. Prodej by mohl proběhnout v podzimní aukční sezoně.