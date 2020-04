Kontroverzní socha Špinarové zůstane, kde je! Přesun blokuje autor

Socha zesnulé zpěvačky Věry Špinarové opět budí rozruch. Její autor sice souhlasil s prodejem díla, ale nesouhlasil s jeho přesunem. Přitom přemístění sochy je pro nové vedení radnice a syna zpěvačky to nejdůležitější.

Na začátku velká sláva, na konci fiasko. Tak lze popsat tahanice kolem sochy oblíbené ostravské zpěvačky. Vznikla dokonce petice za její odstranění - pak radnice přišla s návrhem sochu prodat.

"Je to esence Věry Špinarové,“ řekl autor díla a sochař David Moješčík.

"Rozhodli jsme se, že socha bude prodána a přemístěna,“ sdělil radní Lukáš Jansa.

Ani to ale nedopadlo. Autor totiž souhlas k přesunu nedal.

"Podepsal jsem s vámi již několik licenčních smluv, které mě stály nemálo úsilí i finančních prostředků. V dnešní složité době po mně chcete, abych se znovu zaobíral věcmi, které jsou pro mne zcela uzavřené. Jak jsem vám již napsal v minulém e-mailu, nemám důvod se v tom dál angažovat a v souvislosti s tím obstarávat jakékoliv právní zastoupení,“ informoval Moješčík.

Vypadá to, že socha ostravské zpěvačky zůstane v Husově sadu na svém místě a zřejmě to bude trvat i několik let, než si ji nový majitel odveze na svou zahradu.

"Mně to připadá jako holý nesmysl a myslím si, že důvod prodeje byl, aby nestála právě v tomto parku,“ řekla jedna z dotázaných.

Zklamaný je i syn Věry Špinarové, Adam. "Jestli to skončilo takto, tak to skončilo nejhůře, jak to skončit mohlo. Myslím si, že si nás všechny pan Moješčík namazal na chleba,“ uvedl.

Jak celá kauza dopadne, teď záleží jen na autorovi.