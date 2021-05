Socha v Brně vzbudila rozruch. Je to lejno stříbrného draka, tvrdí někteří

Nad sochou, která se ve městě objevila ve čtvrtek, Brňané kroutí hlavou. Překvapit kolemjdoucí autoři opravdu plánovali. "Měli se probudit a zjistit, že tady mají něco nového, a začít zjišťovat, co to vlastně je,“ vysvětlila mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.



Rozporuplné reakce autoři čekali. Umělecká díla na tamních ulicích k tomu totiž přímo vybízejí. Od slavného brněnského orloje v centru přes sochu Jošta na Moravském náměstí až po nový objekt, který vznikl na jedné z hlavních brněnských tříd.



"Věřím, že Brňané jsou velmi kreativní, takže určitě náš asteroid bude mít spoustu různých názvů a významů,“ myslí si Dobešová.



To, že se jedná o asteroid, však žádný z dotázaných kolemjdoucích v pátek netipoval. "Je to umělecké dílo. Socha pana sochaře Michala Gabriela,“ doplnila Dobešová.



"Já jsem úmyslně nedával žádný popis a chci, aby právě vznikaly tyhle legendy,“ těší se autor sochy Michal Gabriel.



"Snad to kyselé deště nad Brnem za chvilku nerozežerou,“ doufá jeden z dotázaných. "Člověk si může představovat, co chce. To je úžasné. Je to právě podstata moderního umění,“ myslí si další oslovený. "Je to takové nepřirozené,“ uzavřela oslovená žena.

Anketa Co vám socha připomíná? Obří lejno 100 1 hlas Ledovec 0 0 hlasů Asteroid 0 0 hlasů Hromadu od krtka 0 0 hlasů Hlasovalo 1 lidí.

A diskutovalo se i na sociálních sítích. Řada lidí se dokonce domnívala, že se jedná o velké lejno stříbrného draka. "Je to vtipné, ale čekal bych víc fantazie. Stříbrný drak, to je úžasné. Je to mytologická bytost, a to naprosto zapadá do toho konceptu,“ raduje se Gabriel.



Tři metry vysoká a šest tun vážící nerezová socha asteroidu zůstane v Brně minimálně čtyři měsíce, pak poputuje zase dál.