Někteří si ho skoro nevšimnou, jiní jej naopak bedlivě pozorují a čekají, co se bude dít. Socha lupiče, který leze po římse Muzea moderního umění v Olomouci, se po zimní přestávce opět dala do pohybu. A i když vypadá hodně věrně, mnoho lidí socha z dílny Davida Černého neošálila. Nechali by jste se nachytat? Podívejte se na neobvyklé dílo ve videu.