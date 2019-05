Sochař rozebral kus "Staromáku". Bez povolení obnovoval sloup

Akademický sochař Petr Váňa a jeho spolupracovníci ve středu na Staroměstském náměstí v Praze začali s obnovou Mariánského sloupu, který v roce 1918 svrhl dav, protože v něm spatřoval symbol habsburské monarchie. Váňa zpravodaji ČTK na místě řekl, že sloup má platné stavební povolení, které nicméně brzy vyprší, což ho přimělo k akci. Neměl však vyřízený zábor místa, takže se dopustil přestupku a do dnešních 18:00 musí místo vrátit do původního stavu. Chce si ale zajistit od Prahy 1 potřebná povolení a stavbu znovu zahájit.

O obnově sloupu se vedou diskuse od začátku 90. let, naposledy pražské zastupitelstvo v roce 2017 s umístěním kopie vyjádřilo nesouhlas. Podle Váni nicméně zastupitelstvo jako samospráva nemůže zasahovat do výkonu státní správy, která již stavbu v roce 2017 povolila.

Váňa se spolupracovníky ve středu odstranili dlažební kostky, a odhalili tím desku, která připomíná bývalé umístění sloupu. Dále měli v plánu odstranit vrstvu hlíny, protože v době, kdy tam sloup stál, bylo náměstí položeno zhruba o půl metru níže. Staveniště mělo zhruba sedm krát sedm metrů a bylo oploceno kovovými zábranami s vyobrazením sloupu a kopiemi úředních dokumentů.

"Udělali jsme tady staveniště jenom na tom místě, kde bude stát sloup, protože máme platné stavební povolení, ale nemáme vjezd, takže děláme vše ručně," řekl ČTK Váňa poté, co s kolegy vyndal dlažební kostky. Z místa je chtěl odnášet ručně a stejně tak přinášet materiál.

Mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková ČTK řekla, že na daném místě TSK nevydala žádné povolení k záboru veřejného prostranství. Stejně se vyjádřil radní Prahy 1 David Skála (Praha 1 Sobě) za městskou část. Váňa ČTK řekl, že s TSK jednal a domluvil se, ale zatím nebyla uzavřena smlouva.

"Tím se to zadrhlo," řekl. Váňa a jeho tým se tak dopustili přestupku, protože i přes platné stavební povolení je začátek stavby nutné předem nahlásit. Městští strážníci sochaři přikázali místo uvést do původního stavu, což podle svých slov učiní. Dodal, že následně si ale co nejdříve potřebný zábor zajistí a s obnovou sloupu opět začne.

Se sochařem zahájí radnice Prahy 1 správní řízení. Zda a jakou pokutu případně dostane, zatím není jasné. "Budeme postupovat podle správního řádu," řekl vedoucí odboru dopravy Prahy 1 Ludvík Czital. Povolení, v případě souhlasu dotčených úřadů, podle Czitala úředníci zpravidla vyřeší do měsíce.

Stoupenci obnovení, sdružení ve Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu, považují vztyčení sloupu v 17. století za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné umělecké dílo, od kterého se odvíjelo barokní sochařství v Čechách. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země. Obě skupiny se chodí opakovaně přít a předkládat své petice na pražské zastupitelstvo.